Mali: Opération Sounkalo Solidarity - Solidarité, partage, cohésion sociale en période de Ramadan et de Carême

Bamako — Depuis le 1er mars dernier, début officiel du Ramadan, des milliers de personnes de toutes confessions se rassemblent en divers points du pays pour partager des kits alimentaires distribués à 18 heures, heure à laquelle les musulmans peuvent rompre le jeûne.

L'initiative, promue par le gouvernement malien, vise à créer un climat de solidarité et de cohésion entre les gens et consiste précisément à distribuer des repas et des kits alimentaires à tous, sans exception. Ainsi, chaque jour, à la fin du jeûne du ramadan, les opérateurs, les autorités locales et les ONG se retrouvent avec les habitants dans des lieux désignés, tels que des terrains de football, des terrains en plein air ou des mosquées, pour partager les repas fournis (61 sites dans tout le pays et 300 kits alimentaires par jour et par site).

Cette année, l'occasion est d'autant plus significative que le ramadan des musulmans coïncide avec le carême des chrétiens. Grâce à cette initiative, l'ensemble de la population a la possibilité de partager non seulement de la nourriture, mais aussi de véritables moments de rassemblement. Ce climat de solidarité permet aux gens de se sentir motivés et encouragés, malgré l'instabilité qui règne dans le pays. La vie suit son cours normalement pour tous jusqu'au soir, lorsque tous, autorités locales, religieuses, simples citoyens, se retrouvent pour les repas qui se terminent par des prières et des bénédictions dans une véritable atmosphère de convivialité, de paix et de cohésion sociale.

Outre les kits livrés le 4 mars 2025 par le chargé des oeuvres sociales du Président de la République aux principales organisations religieuses, 50 tonnes de riz supplémentaires ont été livrées le 13 mars 2025 aux principales organisations religieuses musulmanes et chrétiennes du pays par le ministre des Affaires religieuses, du Culte et des Douanes, Mahamadou Konè, en présence du directeur général adjoint de la Maison du Hadj, Mahamane Adamou Cissé, de nombreux chefs religieux, de membres du gouvernement et d'acteurs de la société civile à la Maison du Hadj.

Koné a rappelé que cette initiative s'inscrit dans le cadre de l'Opération Sounkalo Solidarity, du Président de la Transition, le Général de l'Armée Assimi Goita, et vise à soutenir les populations vulnérables par le biais des structures religieuses. Pour sa part, Cissé a souligné que cette noble initiative témoigne de l'engagement des plus hautes autorités de la Transition envers les communautés religieuses musulmanes et chrétiennes et a fait remarquer qu'en ce mois béni, mois de partage, de piété et de solidarité, ce geste revêt une signification toute particulière qui permettra à de nombreuses familles de vivre cette période dans la dignité et la sérénité.

En ce qui concerne le contexte politique, un conflit civil oppose depuis 2012 l'armée régulière du Mali, les rebelles touaregs et plusieurs groupes djihadistes en conflit avec le gouvernement central et entre eux. Selon les statistiques internationales, l'aggravation de cette crise politique a conduit à deux autres coups d'État militaires, respectivement en 2020 et 2021, tandis que les conflits entre les différentes factions armées à l'intérieur du pays se sont encore intensifiés à partir d' août 2022, lorsque les troupes françaises se sont retirées du territoire malien, mettant fin à une opération militaire qui a duré neuf ans.

Actuellement, après la destitution du Premier ministre Choguel Kokalla Maïga le 20 novembre dernier, le gouvernement est dirigé par le général Abdoulaye Maïga et aucune élection présidentielle n'est prévue prochainement. Des sources locales soulignent que l'ouverture de plusieurs casernes ainsi que les fréquents mouvements organisés par les pays de l'Alliance pour l'État du Sahel (AES) ont permis d'améliorer la sécurité dans le pays.