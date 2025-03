Tunisie: Sonede - Un plan mis en place pour sécuriser l'approvisionnement en eau l'été prochain

La Société Tunisienne d'Exploitation et de Distribution Des Eaux (SONEDE) a élaboré un plan pour assurer l'approvisionnement durant l'été 2025, qui comporte 97 interventions dans les gouvernorats pour un coût global de l'ordre de 55 millions de dinars.

Ce plan porte sur le renforcement des ressources en eau à travers la construction, l'électrification, l'équipement et le raccordement de 57 puits profonds dans différentes régions de la République, la rénovation et la mise à niveau de certains réseaux de captage et de distribution , la réalisation des opérations de maintenance nécessaires, la rénovation de certains équipements de pompage, la coordination avec la STEG dans le cadre du comité technique mixte pour éviter les coupures intempestives d'électricité et la mise en service de la station de dessalement de Sousse avant l'été 2025.

S'agissant de l'état d'avancement de la mise en oeuvre du plan de sécurisation de l'approvisionnement durant l'été 2025, 75 projets sont en cours d'achèvement et 4 projets sont bloqués en raison de l'objection des citoyens au forage de puits.

Le plan a montré que parmi ces projets, il y a 57 projets d'exploitation des ressources en eau par le forage de puits profonds, dont 18 puits qui ont été forés et sont en cours de raccordement, d'équipement et d'électrification avec une capacité de production totale de 279 l/s (24 000 m3/jour), 35 puits qui sont en cours de forage et 4 puits qui sont suspendus en raison du refus des habitants.