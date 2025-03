Tunisie: Douz-Association des vélos 'aube du désert' - Encourager la pratique du vélo chez les habitants du sud

Pour la septième saison consécutive, l'Association des vélos de l'aube du désert à Douz continue d'organiser l'événement « rouler à vélo », en coopération avec un certain nombre d'intervenants locaux, afin de diffuser la culture du vélo et habituer les habitants à l'utiliser comme moyen de transport quotidien, selon le vice-président de l'association, Fraj Ben Mohamed

La même source a expliqué, jeudi, à la TAP, que les organisateurs de l'événement « Tabaskila » oeuvrent annuellement à renouveler son programme. Il a été dédié cette année aux écoliers et il reste ouvert aux habitants de différents âges.

Il a souligné que durant ce Ramadan, un tour en vélo a été organisé pour les écoliers de la ville de Douz, puis une autre pour les écoliers de la ville de Qalaa du sous-quartier nord de Douz, en plus de l'organisation d'une tournée en vélo ludique pour les imams des mosquées portant leurs costumes traditionnels, afin de consolider la proximité des imams avec les gens au regard de leur place importante au sein de la communauté, et leur contribution à la diffusion de la culture du vélo, qui est considéré comme un moyen de transport sûr et écologique et capable de réduire l'encombrement de la circulation à Douz, ainsi que son rôle dans le maintien de la santé de ses utilisateurs en raison de son sport intégré.

Il a également mentionné que la nouveauté de « Tabaskila » cette année a été l'organisation d'un tour de vélo à travers le territoire, appelé voyage du Taraweeh, qui a démarré de la ville de Douz la nuit du 22 mars avec la participation de deux cyclistes membres de l'association, achevant leur périple,hier, à Kairouan afin de participer aux célébrations de Laylat al-Qadr (Nuit du Destin).

Il a souligné que les cyclistes participant à ce voyage, se déplaçant quotidiennement entre les gouvernorats de Kebili, Gafsa, Sidi Bouzid et Kairouan et utilisent leurs vélos jour et nuit, même pendant les heures de jeûne, afin de souligner l'importance de l'exercice pour ceux qui jeûnent.