Congo-Brazzaville: Agriculture - Yves Fortuné Moundelé-Ngollo envisage de faire d'Ongogni un foyer agricole

Le député de la circonscription électorale unique d'Ongogni, dans le département des Plateaux, Yves Fortuné Moundelé-Ngollo-Ehourossia, qui a séjourné récemment dans cette partie du pays, a lancé une formation d'une centaine de jeunes en agriculture, remis du matériel aratoire à trente coopératives et fait des dons divers à la population.

Regroupant 250 femmes, trente coopératives agricoles ont bénéficié du matériel aratoire composé, entre autres, des houes, pelles, machettes, râteaux, brouettes, de la part du député qui a reçu un soutien du Fonds national d'appui à l'employabilité et à l'apprentissage (Fonea), dans le but de promouvoir l'agriculture locale et renforcer l'autonomie économique des femmes. « Je vous remets symboliquement ce matériel. C'est un don du Fonea pour accompagner les activités agricoles dans le district d'Ognogni.

J'espère que cela va rendre votre travail moins pénible et vous permettra de multiplier le rendement de vos activités agricoles pour votre plus grand profit et pour le plaisir de la localité. Notre idée est de faire d'Ongogni un foyer agricole, un endroit propice à l'agriculture, que la population puisse s'engager de plus en plus dans le travail de la terre. C'est notre façon à nous d'impulser l'autonomisation de cette population rurale », a laissé entendre l'élu, annonçant un autre projet en perspective avec le Figa.

Il a, dans la même optique, lancé une formation agricole à l'intention d'une centaine de jeunes du district. En effet, la Fédération des agriculteurs du Congo qui a réalisé une étude dans la localité pour évaluer dans quelle mesure accompagner les agriculteurs du district d'Ongogni, est en train de former des jeunes pendant douze jours. « Il y a quelques semaines, le président de la Fédération des agriculteurs du Congo s'est rendu ici même à Ongogni pour une étude socio-agricole.

Ce qu'il l'a profondément interpellé : une terre fertile, généreuse qui n'attend qu'un effort collectif. L'eau courante, un trésor pour toute activité agricole durable, l'électricité disponible pour transformer nos productions et développer des chaînes de valeur. Malgré ces richesses, Ongogni reste encore dépendant des importations pour nourrir sa population. Le marché au lieu d'être un pôle dynamique reste sous-exploité », a rappelé l'un des responsables de la fédération.

Des jeunes mis en garde contre les comportements déviants

Selon Yves Fortuné Moundelé-Ngollo, cette formation permettra aux jeunes participants d'envisager une issue favorable pour sortir du chômage auquel la jeunesse est confrontée à travers le pays. Le représentant d'Ongogni à l'Assemblée nationale s'est ensuite rendu au Centre de santé intégré (CSI) de la localité pour un don de matériel médical et des climatiseurs, fruits de son plaidoyer auprès d'autres ressortissants de la contrée. Le but étant d'améliorer tant soit peu l'offre de soins et les conditions d'accueil des malades.

Un geste salutaire qui n'a pas laissé indifférents le sous-préfet et le chef du CSI qui ont demandé au député de continuer le travail de recherche auprès d'autres partenaires pour le grand bonheur de la population de la localité. « Au nom de tout le personnel du CSI d'Ongogni et en mon nom propre, nous disons vraiment merci, merci, merci, que le bon Dieu vous accompagne dans toute votre entreprise, qu'il ouvre les portes du paradis pour vous. Partager c'est un don et ce n'est pas donné à n'importe qui, nous vous remercions beaucoup », a remercié le chef du centre.

Yves Fortuné Moundelé Ngollo-Ehourossia, de son côté, a annoncé le retour sous peu de l'ambulance du CSI d'Ongogni actuellement en réparation grâce à l'élan de générosité d'un digne fils de la contrée. Ces différentes actions consistent, a-t-il expliqué, à améliorer les conditions d'accès aux soins de qualité dans la contrée.

Profitant de sa visite intervenue au mois de mars dédié à la femme, le député a parcouru neuf villages de sa circonscription dont Mbolimon, Itôh, Mossendé, Konosso, Ipounou et Pama. Dans chaque localité, il a offert des pagnes aux femmes et échangé avec elles dans une ambiance conviviale, soulignant son engagement en faveur du développement social et économique.

En présence des parents d'élèves, enseignants ainsi que des autorités locales, le député a sensibilisé les jeunes aux récents actes de violence à Mossendé et dans les villages environnants. Ces violences, perpétrées par certains jeunes armés de machettes en provenance de villages voisins, soulèvent des préoccupations majeures pour la sécurité et la cohésion sociale. C'est ainsi que l'élu les a exhortés à cultiver les valeurs du vivre-ensemble et du respect mutuel.

« Dans le cadre du mois de la femme, nous sommes allés recueillir les besoins de la population, toucher du doigt la réalité dans ces différents villages et nous avons profité également pour échanger avec les femmes de ces villages mais également la jeunesse, parce que nous constatons un début de comportements inciviques.

Nous devons lutter contre cela par la sensibilisation et c'est dans ce sens que nous sommes allés prévenir, mettre en garde ces jeunes qui abandonnent le chemin de l'école pour se lancer dans la violence, dans les actes inciviques, dans la drogue, dans les substances psychotropes négatives », a conclu Yves Fortuné Moundelé-Ngollo Ehourossia.