Congo-Brazzaville: Likouala - Le gouvernement et la CIB engagés à faciliter l'accès aux soins de santé pour la population

La Congolaise industrielle des bois (CIB) a officialisé, le 24 mars, sa collaboration avec l'État congolais par la signature de deux accords de partenariat visant à renforcer les capacités des centres de santé intégrés (CSI) du département de la Likouala.

Les deux accords, dénommés « Alliance santé Likouala » et « MoU pour la rénovation du centre de santé intégré de Mimbeli », ont été signés entre le ministère de la Santé et de la Population et le groupe CIB. Cet engagement vise à renforcer les capacités sanitaires à travers la réhabilitation des CSI, la formation du personnel médical et l'amélioration des équipements dans cinq CSI situés dans ces concessions forestières. Les réhabilitations concerneront principalement les CSI de Berandjoukou, Landza, Mbandza, Mimbeli et Bangui-Motaba, tous situés dans le département sanitaire de la Likouala.

En mission de travail dans cette partie du pays, le ministre de la Santé et de la Population, le Pr Jean Rosaire Ibara, a visité quelques sites cibles pour évaluer l'impact des actions sanitaires de la CIB et recueillir le retour des communautés. Sur place, un lot d'équipements médicaux a été remis aux bénéficiaires. Le ministre a également poursuivi sa tournée à la clinique médicale de la CIB, qui réalise près de 35 000 consultations médicales par an en faveur de la population locale.

Le partenariat gouvernement-CIB vise, selon les autorités, à améliorer l'offre des soins de santé en faveur des communautés locales. Le ministre de la Santé a également visité un centre d'accueil pour les patients autochtones, basé à Pokola, dans le département de la Sangha. Cet établissement, d'une capacité de 12 lits, permet d'héberger gratuitement les autochtones et leurs familles durant leur traitement. La compagnie forestière CIB est impliquée, depuis 1968, dans les actions humanitaires oeuvrant pour l'accès aux soins de santé des autochtones vivant autour des concessions.