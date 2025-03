Congo-Brazzaville: Me Roland Bembelly - « La destination finale en matière des hydrocarbures, c'est le Congo ! »

interview

La capitale Brazzaville a accueilli, du 25 au 26 mars, le premier forum sur l'énergie et l'investissement au Congo, réunissant industriels, des experts et des décideurs politiques. Dans un entretien exclusif au quotidien Les Dépêches de Brazzaville, Me Roland Bembelly, avocat spécialisé en droit des hydrocarbures au cabinet d'avocats Gomez, revient sur les enjeux de ces assises et les réformes visant à attirer davantage d'investisseurs au Congo.

Les Dépêches de Brazzaville(L.D.B.) : Que vous inspire le thème de Congo Energy & Investment Forum 2025 : « Assurer la croissance et l'investissement dans une nouvelle ère » ?

Maître Roland Bembelly (M.R.B.) : Le thème de Congo Energy & Investissement me conduit à dire qu'il existe au Congo des opportunités d'investissement et de croissance pour les sociétés pétrolières dans le secteur des hydrocarbures. Qu'il y a la place pour de potentiels investisseurs dans notre secteur pétrolier et un nouveau chapitre des investissements s'ouvre !

L.D.B. : Quelles sont les principales opportunités d'investissement dans le secteur de l'énergie au Congo, et comment le forum facilite-t-il l'accès à ces opportunités pour les investisseurs, notamment étrangers ?

M.R.B. : Les principales opportunités d'investissement dans le secteur de l'énergie vont de la volonté du Congo d'augmenter sa capacité de production pétrolière au développement des réserves en gaz naturel, avec le nouveau plan directeur du gaz (GMP). Il ne faut pas oublier la réforme du code des hydrocarbures et la mise en place d'un code gazier afin de faire asseoir la stratégie du Congo dans le secteur pétrolier et gazier. L'accès des investisseurs se fait par le canal des autorités gouvernementales et la mise en place des synergies, des connections entre les sociétés existantes et les potentiels investisseurs pétroliers.

Lors du forum, les échanges se font, des tables rondes et des contacts s'organisent, ils permettent à tous d'échanger et de voir les capacités et les possibilités des sociétés pétrolières en matière d'innovation et de la mobilisation des fonds. Il faut souligner également la promotion des échanges entre acteurs de secteur pétrolier africain. En effet, nous avons la présence des ministères des hydrocarbures de différents pays africains et des sociétés africaines opérant dans nos différents pays, l'Angola, la République démocratique du Congo et le Gabon, par exemple.

L.D.B. : Des réformes sont annoncées, précisément avec les projets de code gazier et le Plan directeur du gaz. Comment évaluez-vous l'impact du cadre juridique sur le développement de l'industrie pétrolière et gazière au Congo ?

M.R.B. : La réforme du code des hydrocarbures et la mise en place du code gazier auront nécessairement un impact sur le développement de l'industrie pétrolière et gazière. La création d'un office congolais du gaz à l'image de la Société nationale des pétroles du Congo, avec un volet contenu local, entraînera un remodelage du visage du secteur pétrolier au Congo et favorisera l'entrée dans le segment pétrolier des opérateurs nouveaux. Ce qui pourra engendrer des incidences sur le plan économique et social. Cela contribuera à la « sécurité énergique » du Congo et de l'Afrique en général.

L.D.B. : Quelle est l'importance du partenariat public-privé dans le développement du secteur pétrolier et gazier au Congo ?

M.R.B. : Le partenariat public-privé pourrait être un nouveau levier pour le Congo. Il permettra aux investisseurs étrangers, à la société nationale et aux opérateurs locaux de mettre en place des projets nouveaux, surtout que le privé pourra apporter des fonds pour la croissance et l'investissement. Par les contrats de partenariat public et privé (CPPP), de grands projets d'infrastructures pétroliers et gaziers pourront se mettre en place en se fondant sur la loi du 31 décembre 2022 sur les CPPP adopté au Congo.

L.D.B. : En tant qu'avocat spécialisé en droit des hydrocarbures, auteur du Code des hydrocarbures et du Précis de la sous-traitance pétrolière au Congo, quels conseils donnerez-vous aux investisseurs potentiels intéressés par le marché des hydrocarbures ?

M.R.B. : N'attendez plus, la destination finale en matière des hydrocarbures, c'est le Congo !