Congo-Brazzaville: E-commerce transfrontalier - Les experts africains étudient les modalités de booster le secteur

Le Centre africain de recherche en intelligence artificielle (Caria) et Smart Africa ont ouvert, le 27 mars à Brazzaville, avec l'appui du ministère des Postes, des Télécommunications et de l'Economie numérique, un atelier spécial sur l'initiative de soutien institutionnel aux paiements numériques et politiques de l'E-commerce transfrontalier.

De nombreux experts en E-commerce venus de différents pays africains participent à l'atelier présidé par le ministre en charge de l'Economie numérique, Léon Juste Ibombo. Pendant deux jours, ils vont débattre des enjeux du e-commerce transfrontalier, mais aussi des stratégies à mettre en exergue pour développer au mieux le commerce numérique transfrontalier sur le continent.

La démarche s'inscrit dans l'ambition de booster les échanges commerciaux en ligne en Afrique, dans le cadre de la mise en oeuvre de la Zone de libre-échange continentale africaine (Zlécaf).

Ouvrant les travaux, le ministre des Postes, des Télécommunications et de l'Economie numérique a indiqué que cet atelier visait à renforcer la compétitivité des économies africaines. Il s'agira, selon lui, de faciliter les paiements numériques transfrontaliers ; de renforcer la cybersécurité ; de protéger les données digitalisées et de stimuler l'innovation technologique.

« L'atelier qui nous réunit ce jour pose la problématique du développement d'un commerce numérique voulu fluide, sécurisé et inclusif, essentiel dans le contexte du commerce transfrontalier sans barrières, facilitant la coopération régionale et l'alignement réglementaire. Les dispositions majeures axées autour de trois reliefs et mises en oeuvre par la zone communautaire répondent aux défis communs de renforcer la compétitivité des économies africaines », a affirmé Léon Juste Ibombo.

Parlant du Congo dans le domaine, le ministre a rappelé à l'assistance que le pays nourrit de grandes ambitions numériques, qui vont au-delà d'un pays connecté. Une vision, selon lui, qui s'inscrit dans la stratégie nationale de transformation numérique, portant sur trois piliers fondamentaux.

Il s'agit de la modernisation des infrastructures pour garantir un accès équitable aux services numériques ; l'inclusion financière, en facilitant l'accès aux solutions de paiement numérique des jeunes et des femmes entrepreneures, ainsi que l'intégration régionale ayant pour base les politiques nationales et les objectifs de la Zlécaf.

Intelligence artificielle, un levier stratégique incontournable

Faisant le rapprochement avec l'intelligence artificielle, Léon Juste Ibombo a indiqué que ce domaine se positionne de nos jours comme étant un levier stratégique incontournable. L'intelligence artificielle, a-t-il martelé, permet d'automatiser et d'accélérer les paiements numériques, réduisant ainsi les délais de traitement et garantissant la sécurité des transactions. Elle renforce la lutte contre la fraude ; facilite la logistique transfrontalière et améliore la traçabilité des marchandises en optimisant les circuits de distribution et personnalise l'expérience client, en adaptant les offres aux besoins spécifiques des consommateurs sur les plateformes d'e-commerce.

« Au nombre de ces obstacles techniques à surmonter, figurent la fragmentation des systèmes de paiements numériques qui limite l'interopérabilité entre les pays, l'absence d'harmonisation des politiques de e-commerce, la complexité des procédures douanières, freinant la fluidité des échanges ainsi que l'inégalité d'accès aux infrastructures numériques qui accentue les disparités entre les zones urbaines et rurales », a renchéri le ministre Léon Juste Ibombo.

Intervenant en ligne, le président de Smart Africa a salué la tenue des assises de Brazzaville qu'il a estimé fructueuses et prometteuses.

.