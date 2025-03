Congo-Brazzaville: Journée de la qualité - Le pays prépare déjà l'événement

Prélude à la célébration, en novembre prochain, de la 16e édition de la Journée mondiale de la qualité couplée à la 6e édition de la Journée nationale de la qualité, l'Agence congolaise de normalisation de la qualité (Aconoq) a organisé, le 25 mars, à Brazzaville une table ronde afin de baliser le chemin et étudier tous les paramètres devant faciliter le déroulement de cette activité.

La table ronde a réuni les agents de l'Aconoq et quelques membres du cabinet du ministre du Développement industriel, sous la conduite du directeur général de cette structure, Jean-Jacques Ngoko Mouyabi. Ils ont discuté autour des questions liées à la validation du thème de l'édition 2025, la définition des modalités d'organisation, la création d'un planning préparatoire et l'élaboration d'une stratégie de communication.

Les échanges ont également permis de passer en revue les éditions antérieures, tant au Congo que dans d'autres pays, mettant en avant les succès et les leçons apprises. Les enjeux de cette journée qui vise à moderniser les processus et à améliorer la compétitivité des nations ont été discutés, tout comme les propositions de thème pour l'édition 2025. Au même moment, le format de l'événement a été aussi discuté, avec une variété d'activités proposées telles que des conférences plénières, des ateliers pratiques, des tables rondes et des expositions. Un format hybride, combinant présentiel et virtuel, est envisagé afin d'élargir la portée de l'événement.

Un comité de pilotage a été créé. Ses membres sont désignés avec des missions claires pour superviser les étapes clés, valider les décisions stratégiques et respecter les délais. Les responsabilités ont été réparties, incluant la gestion logistique, la création de contenus, les partenariats, la communication et la gestion des outils numériques.

L'organisation en commun de ces journées par le gouvernement congolais et certains partenaires vise à promouvoir l'importance de la qualité dans le développement économique et social. La Journée mondiale de la qualité, initiée par les Nations unies et d'autres organismes internationaux, encourage les bonnes pratiques en matière de qualité à travers le monde.