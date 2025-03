Afrique: CAN U-17 - La CAF présente le nouveau trophée et le logo de la compétition

La Coupe d'Afrique des nations (CAN) TotalEnergies des moins de 17 ans a désormais un nouveau trophée et un nouveau logo, lesquels ont été dévoilés le 26 mars par la Confédération africaine de football (CAF).

Selon la CAF, le trophée symbolise le parcours des jeunes, intégré à la carte de l'Afrique pour refléter la fierté et l'unité continentales. Le concept nouveau trophée, baptisé « Le voyage commence », incarne « l'ambition, la progression et les premières étapes vers un avenir légendaire pour ces joueurs », explique-t-elle.

Le logo, quant à lui, reflète le nouveau trophée de la CAN U-17 TotalEnergies, incluant sa base. Cette base, a précisé la CAF, illustre la structure, l'encadrement et le soutien qu'elle apporte tout en rappelant son rôle essentiel dans l'épanouissement de la prochaine génération des stars africaines. « Un parcours façonné par la passion, avec une nouvelle identité et une énergie renouvelée », commente la CAF.

Ce lancement, soutient-elle, marque un moment clé dans la célébration du début du parcours des jeunes talents africains qui participeront à cette CAN dont la phase finale est prévue du 30 mars au 19 avril au Maroc, notamment dans trois villes : Casablanca, Mohammedia et El Jadida. Cette CAN est qualificative à la Coupe du monde de la catégorie qui se tiendra cette année au Qatar. L'Afrique aura dix représentants à cette phase finale.

Les seize sélections qualifiées pour cette CAN ont été placées dans quatre poules de quatre. Le Maroc est logé dans le groupe A avec l'Ouganda, la Tanzanie et la Zambie. Le Burkina Faso, le Cameroun, l'Afrique du Sud et l'Egypte sont dans le groupe B. Le groupe C comprend le Sénégal, la Gambie, la Somalie et la Tunisie. Le Mali aura pour adversaires, dans le groupe D, l'Angola, la Côte d'Ivoire et la République centrafricaine.

Le match d'ouverture opposera dimanche le Maroc à l'Ouganda.