Angola: Le Gouvernement et les taximen écartent la possibilité d'une hausse immédiate du tarif de taxi

Luanda — L'Agence Nationale des Transports Terrestres (ANTT), organe sous tutelle du Ministère des Transports, et les représentants des principales associations et coopératives de chauffeurs de taxi ont conclu, à Luanda, que "il n'y aura pas de changement immédiat dans les tarifs de taxi en vigueur", à la suite du récent ajustement du prix du diesel, qui coûte désormais 300 kwanzas/litre.

C'est ce que les parties ont conclu mardi, après une réunion d'évaluation, dans le but de discuter de l'impact de la hausse du prix du diesel, ainsi que de maintenir un dialogue ouvert et transparent avec les opérateurs de transport occasionnel de passagers, selon un communiqué de presse auquel l'ANGOP a eu accès mercredi.

Selon le document du Ministère des transports, les parties ont également conclu que la structure actuelle des coûts des opérateurs de taxi tient déjà compte de la variation des prix des carburants, tant pour les véhicules diesel comme d'essence.

C'est pourquoi, ajoute la note, l'ANTT et le Bureau provincial de Transport, du trafic et de la mobilité de Luanda s'engagent à suivre de près l'évolution du secteur et à garantir que tout besoin d'ajustement soit discuté de manière transparente et responsable.

Ils ont également appelé à la coopération entre les opérateurs afin de maintenir la stabilité des services, en veillant à ce que la population continue d'avoir accès à un transport accessible et de qualité.

Parmi les représentants des principales associations de taximen, ont participé à la réunion l'ANATA, ATA, ATLA, A-MBAIA, AB.TAXI, CTCS, CTMF, CTBNN, COOPERATIVA 2PN et ACL, qui ont exprimé leurs préoccupations sur les impacts opérationnels de l'augmentation du prix du carburant, y compris la faisabilité d'une révision éventuelle des tarifs de transport.

L'ajustement du prix du gazole est entré en vigueur le 24 de ce mois à 0h00, maintenant inchangé le prix des autres produits, en régime de prix fixes, notamment l'essence, le pétrole illuminant et le gaz de pétrole liquéfié (GPL).

Avant la présente mesure, le dernier ajustement du prix du gazole a eu lieu le 23 avril 2024, lorsque le litre est passé à 200 kwanzas.

Cet ajustement découle du décret exécutif conjoint no 81/23 du 1 juin, qui établit la transition progressive des prix des produits pétroliers vers des niveaux plus proches des valeurs de marché, conformément au décret présidentiel no 283/20, un mécanisme qui prévoit un système d'ajustement flexible, basé sur la parité import-export.

Le gouvernement angolais a décidé d'ajuster progressivement les prix des produits pétroliers aux niveaux du marché jusqu'en 2025, en commençant par la modification du prix de l'essence en juin 2023, qui est passé de 160 kwanzas à 300 kwanzas.