Angola: Le Chef de l'État rend hommage au général Mawa

Luanda — Le président de la République, João Lourenço, a rendu hommage, ce jeudi, à Luanda, au lieutenant général José João, dit Mawa, décédé des suites de maladie, le 24, dans la capitale du pays.

Au quartier général de l'armée, où s'est déroulée la veillée funèbre, accompagné de la Première Dame de la République, Ana Dias Lourenço, le Chef de l'État a déposé une gerbe de fleurs à côté de l'urne, a présenté ses condoléances à la famille endeuillée et a ensuite signé le livre de condoléances.

Dans le livre, le Président João Lourenço a salué la figure du défunt comme « un homme d'armes qui a servi le peuple angolais avec courage et détermination dans les circonstances les plus diverses ».

« Très jeune, il s'engage dans la lutte anticoloniale, se préparant ainsi aux missions ardues qu'il sera plus tard appelé à accomplir dans le contexte d'un pays indépendant », a-t-il ajouté.

Le Chef de l'Etat a reconnu que le défunt avait contribué, pendant des décennies, au renforcement et à l'amélioration croissante des services de protection et de défense des plus hautes personnalités de l'Etat.

« Reconnaissant le long parcours de service de l'officier général qui nous quitte, j'exprime en mon nom et au nom de ma famille mes plus sincères condoléances à la famille endeuillée et à tous ses compagnons dans son engagement exemplaire à travers l'Angola », peut-on lire dans le message écrit par le Président de la République dans le livre de condoléances.

La vice-présidente de la République, Esperança da Costa, des membres de l'Exécutif, des officiers généraux des FAA, des amis et la famille ont également rendu hommage au défunt, qui sera enterré ce jeudi, au cimetière de Benfica.

Le lieutenant général José João « Mawa » était une figure importante des FAA, se distinguant par son courage et son dévouement au service du pays.

Sa carrière militaire débute en octobre 1974, lorsqu'il quitte, encore jeune, le séminaire pour rejoindre les guérilleros du MPLA dans la lutte anticoloniale.

Après l'indépendance du pays, « Mawa » a joué un rôle crucial dans la défense et la sécurité nationales, contribuant de manière significative au renforcement des services de protection des plus hautes personnalités de l'État.