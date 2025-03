Afrique Australe: L'Angola prépare un projet d'interconnexion ferroviaire avec la Zambie

Luanda — L'Angola prépare les conditions pour la pose de la première pierre du projet d'interconnexion ferroviaire avec la Zambie, d'ici 2026, dans le cadre du développement du Corridor de Lobito, a annoncé mercredi, à Luanda, le ministre des Transports, Ricardo D'Abreu.

S'exprimant lors d'une réunion d'affaires entre l'Angola, la France et le Portugal, le gouvernant a déclaré que l'investissement sera porté par le secteur privé et est budgété à 4,5 milliards de dollars, pour 800 kilomètres de ligne ferroviaire.

Il a souligné que cet investissement vise à maximiser le potentiel des infrastructures et à garantir des normes plus élevées dans leur gestion et leur exploitation.

Il a indiqué que le Corridor de Lobito est actuellement l'un des projets phares du pays, qui a réussi à susciter l'intérêt des investisseurs en faveur du développement de l'économie nationale et régionale, ainsi que du commerce international.

Toujours dans le domaine ferroviaire, il a indiqué qu'il existe des initiatives publiques, comme la réhabilitation du tronçon Zenza-Cacuso, qui sont considérées comme importantes pour le Corridor Nord, à côté des zones frontalières, notamment dans la province de Zaire et dans la région Est (Lunda-Sul et Lunda-Norte).

Concernant la question de la mobilité urbaine dans la capitale du pays, le ministre a réitéré que la première pierre du métro de surface de Luanda sera posée cette année.

En ce qui concerne l'aviation, il a expliqué que c'est le secteur qui a réalisé le plus de progrès en termes de réformes, ayant réussi à garantir des investissements dans des infrastructures et des équipements importants pour son dynamisme, avec en tête l'aéroport international António Agostinho Neto, avec actuellement 56% de ses espaces commerciaux déjà occupés par des initiatives privées.

« L'aviation n'a pas été choisie par hasard. Comme nous le savons tous, dans le cadre de la diversification économique, l'Exécutif angolais a choisi le tourisme comme pilier fondamental de la dynamisation de notre économie », a-t-il affirmé.

Il a affirmé que l'autre priorité du secteur des transports est la logistique, avec quelques initiatives importantes et une approche de l'agro-industrie, en vue de garantir que la production arrive sur les marchés et aux consommateurs en bon état, contredisant ainsi les statistiques africaines, dans lesquelles 70% de la production est sous-utilisée.

D'autre part, Ricardo D'Abreu a appelé les entrepreneurs portugais et français à participer à la promotion du marché angolais, en vue de la croissance et du développement du pays.

« La responsabilité de diversifier l'économie angolaise n'incombe pas seulement au gouvernement, c'est aussi une responsabilité collective », a-t-il ajouté.

La rencontre d'affaires, co-organisée par la Chambre de Commerce et d'Industrie Angola-Portugal (CCIPA) et le Club d'Homme d'affaires France-Angola (CEFA), a réuni des hommes d'affaires et des investisseurs, dans le but d'établir des contacts pour d'éventuels partenariats futurs.

L'événement s'est déroulé en présence des ambassadeurs du Portugal, Francisco Duarte, et de France, Sophie Aubert.

ACC/QCB/SB