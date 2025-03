Guinée: Coopération Guinée-Chine - Signature de l'accord de financement du projet Guinée Safety City

Le Ministre du Plan et de la Coopération internationale, Ismaël NABE, a participé à la cérémonie de signature d'un accord-cadre pour le financement du projet Guinea Safe City. L'événement s'est déroulé en présence des Ministres de l'Économie et des Finances, de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation, ainsi que de la Sécurité et de la Protection Civile.

Ce projet, financé à hauteur de 50 millions d'euros par la Chine et mis en oeuvre par la multinationale Huawei, marque une avancée significative dans la gestion de la sécurité publique en Guinée. Il repose sur une technologie de pointe visant à renforcer la prévention, la réactivité et l'efficacité des interventions sécuritaires. À travers l'installation d'un réseau moderne de vidéosurveillance à Conakry et dans les principaux centres urbains du pays, Guinea Safe City répond aux défis contemporains en matière de protection des citoyens, de régulation du trafic et de lutte contre la criminalité.

Le Ministre Ismaël NABE a souligné que ce projet illustre, une fois de plus, la qualité exceptionnelle de la coopération entre la République de Guinée et la République populaire de Chine. "En effet, à l'heure où nous bâtissons la Guinée de demain, il est impératif d'investir dans des infrastructures modernes et résilientes. C'est pourquoi ce projet s'inscrit pleinement dans l'un des piliers fondamentaux de Simandou 2040 : le pilier 3, dédié aux infrastructures, au transport et aux technologies. La sécurité urbaine et la fluidité des transports sont des prérequis pour un développement économique durable, pour attirer davantage d'investissements et pour garantir un cadre de vie harmonieux à nos citoyens", a indiqué le Ministre NABE.

En posant cet acte aujourd'hui, le gouvernement réaffirme son engagement à faire de la Guinée un pays à la pointe de l'innovation et de la transformation digitale. "Grâce à l'expertise technologique de Huawei et au soutien indéfectible de la Chine, nous posons les bases d'un État plus sûr, plus connecté et plus résilient", a-t-il ajouté.

Enfin, le Ministre Ismaël NABE a exprimé sa gratitude aux autorités chinoises pour leur accompagnement constant, ainsi qu'aux équipes de Huawei pour leur expertise et leur engagement. "La mise en oeuvre de ce projet renforcera non seulement notre capacité à protéger nos citoyens, mais elle contribuera également à faire de la Guinée un modèle en matière de gestion urbaine intelligente en Afrique de l'Ouest. Sur ces mots, je formule le voeu que cette coopération continue de porter des fruits et que Guinea Safe City soit le socle d'un avenir plus sûr et plus prospère pour tous", a-t-il conclu.