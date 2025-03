Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 28 mars 2025

revue de presse

Afrodad 2025 - Quand les médias et les femmes s'unissent pour la justice de la dette

Le 26 mars marque un tournant dans la lutte pour la justice économique en Afrique. La 5e édition d'Afrodad, qui se déroule à Johannesburg, en Afrique du Sud, a vu une forte participation féminine sous le thème « La voix des médias dans l'avancement du mouvement féministe pour la justice de la dette ». Un événement marquant qui a mis en lumière l’importance des femmes des médias dans la lutte contre l’injustice économique liée à la dette publique.

L’édition de cette année s'est distinguée par la présence de figures emblématiques telles que Mme Khanyisile Litchfield-Tshabalala, ancienne amirale de la marine sud-africaine et ex-députée des Combattants pour la liberté économique, ainsi que Mme Riska Koopman, chargée de recherche en politiques et plaidoyer pour le financement public et privé international à l'AFRODAD. Ces intervenantes ont souligné l’importance de la voix féminine dans la dénonciation des injustices économiques, particulièrement en ce qui concerne la dette publique. (Source allAfrica)

Mali/Région de Tombouctou : Une personnalité importante des Groupes armés terroristes neutralisée à Ber

Un véhicule transportant une quantité importante de carburant a été détruit lundi dernier vers Ber dans la Région de Tombouctou avec ses occupants, neutralisant une haute personnalité des Groupes armés terroristes.

C’est ce qu’on a appris dans un communiqué publié ce mercredi 26 mars 2025 par la Direction de l’information et des relations publiques des armées (Dirpa).

Dans le cadre de la défense opérationnelle du territoire, des personnes et de leurs biens, selon la source sécuritaire, l’exploitation de renseignements d’intérêt militaire a permis de repérer, dans la matinée du 24 mars 2025, un véhicule pick-up mono cabine conduit par une personnalité importante des Groupes armés terroristes connu pour ses exactions sur les populations du Gourma. (Source L’Essor)

Le Vice-consul général du Maroc à Oran déclaré persona non grata

Il a été notifié à M. Chihani "la décision des autorités algériennes de déclarer persona non grata M. Mohamed Isafiani, Vice-consul général du Maroc à Oran, avec l’obligation de quitter le territoire national dans un délai maximal de 48 heures, et ce pour des raisons liées aux comportements suspects de l’intéressé incompatibles avec la nature de l’exercice de ses fonctions au sein de ladite représentation consulaire, et ce en violation des lois algériennes en vigueur en la matière, ainsi que du Droit et des coutumes internationales pertinents, notamment la Convention de Vienne sur les relations consulaires", précise le communiqué. (Source Algérie Presse Service)

Concert Solidarité Congo à Paris : le préfet demande son report et menace de l’interdire

Malgré le retrait de l’Unicef et du prestataire AEG Presents, les organisateurs de l’événement ont maintenu la date du 7 avril, évoquant la question de la disponibilité des artistes. La communauté rwandaise de France dénonce, de son côté, un « concert de la honte », et continue à plaider pour qu’il soit reporté.

Il va dans le sens de la mairie de Paris, qui s’opposait à ce que l’événement caritatif soit maintenu à cette date. Laurent Nuñez, le préfet de police de Paris, a appelé, ce jeudi 27 mars, les organisateurs du concert Solidarité Congo à le reporter, alors que le 7 avril est la journée internationale de réflexion sur le génocide des Tutsis au Rwanda en 1994. En cas de maintien, le représentant de l’État a prévenu qu’il l’interdirait. (Source Jeune Afrique)

Financement libyen : sept ans de prison requis contre l'ex-président français Nicolas Sarkozy

Le parquet financier a requis jeudi 27 mars à l'encontre de Nicolas Sarkozy une peine de sept ans de prison et de 300 000 euros d'amende, ainsi que cinq ans d'inéligibilité, des réquisitions que l'ancien président de la République a accueilli le visage pétrifié.

Ce jeudi 27 mars, le parquet financier a requis à l'encontre de l'ex-président français Nicolas Sarkozy une peine de sept ans de prison et de 300 000 euros d'amende, « compte tenu de la gravité des faits », explique l'un des représentants de l'accusation. Cette peine est accompagnée de cinq ans d'inéligibilité.

Dans un communiqué posté sur son compte X, l'ancien chef d'État dénonce « la fausseté et la violence des accusations et l'outrance de la peine réclamée ». (Source RFI)

Sénégal : le FMI confirme que Macky Sall a laissé 7 milliards de dollars de dettes cachées

Le chef de la division Afrique du FMI, Edward Gemayel, pointe les « graves lacunes dans le contrôle budgétaire » de la précédente présidence du pays.

Après une semaine de visite au Sénégal, le Fonds monétaire international (FMI) espérait trouver des explications aux falsifications des comptes publics sous l’administration de l’ex-président, Macky Sall, dévoilées par la Cour des comptes le 12 février. Qualifié d’exercice de « vérité » par les nouvelles autorités sénégalaises, l’audit avait permis de révéler, selon elles, « les dérives » du précédent gouvernement.

L’institution financière n’a pas obtenu l’ensemble des réponses qu’elle était venue chercher. Mais dans un entretien au Monde, mercredi 26 mars, le chef de la division Afrique du FMI, Edward Gemayel, a confirmé le montant de « 7 milliards de dollars de dettes » cachées, durant le dernier mandat de M. Sall. (Source Lemonde Afrique)

La CAF attribue à l’Égypte l’organisation de la CAN U20

Initialement prévue en Côte d’Ivoire, la Coupe d’Afrique des Nations des moins de 20 ans de la CAF TotalEnergies 2025 se jouera finalement en Égypte. La Confédération Africaine de Football (CAF) a officialisé ce choix après le désistement de la Côte d’Ivoire pour des raisons imprévues.

La Confédération Africaine de Football (CAF) a attribué à la Fédération égyptienne de football (EFA) et au gouvernement égyptien les droits d’accueillir la Coupe d’Afrique des Nations des moins de 20 ans de la CAF TotalEnergies 2025.

Cette décision fait suite à l’incapacité de la Fédération Ivoirienne de Football (FIF) et du gouvernement ivoirien d’organiser l’événement en raison de circonstances imprévues. (Source apanews)

Présidentielle 2025 : Gabon, les paradoxes d’une transition qui recycle ses fossoyeurs

Àquelques heures de l’ouverture de la campagne présidentielle du 12 avril 2025, le paysage politique gabonais donne à voir un paradoxe déroutant : pendant que certains visages de l’ancien régime sont pointés du doigt comme responsables de l’effondrement de l’État de droit et de la gouvernance entre 2009 et 2023, d’autres, pourtant acteurs majeurs de ce système, occupent aujourd’hui des postes de premier plan dans l’appareil de l’État ou dans l’équipe de campagne du président de la Transition, Brice Clotaire Oligui Nguema.

Alain-Claude Bilie-By-Nze, ancien Premier ministre sous Ali Bongo, est présenté comme le bouc émissaire désigné, celui sur qui doit se cristalliser l’indignation populaire pour solder les comptes d’un régime déchu. (Source GabonMediaTime)

Campagne Techweek : Un rendez-vous incontournable pour les amateurs de technologie en Côte d’Ivoire

Le secteur du commerce en ligne en Côte d’Ivoire franchit une nouvelle étape avec le lancement de la campagne Techweek, qui se déroulera du 17 au 30 mars 2025. Cet événement annuel dédié à la technologie vise à offrir aux consommateurs une large sélection de produits à des prix attractifs.

Durant deux semaines, les acheteurs pourront bénéficier de réductions exclusives sur une variété d’équipements technologiques. En plus des offres promotionnelles, des concours et des chasses aux trésors seront organisés, permettant aux participants de remporter divers lots.

Au-delà des avantages pour les consommateurs, cette campagne représente une opportunité pour les entreprises locales de renforcer leur présence sur le marché numérique. Grâce à un réseau logistique étendu, la plateforme garantit une couverture nationale, facilitant l’accès aux offres, y compris dans les zones reculées du pays. (Source Fratmat)

Congo : Création annoncée de l’office national du gaz

La République du Congo va créer un office congolais du gaz afin d’ouvrir la porte à de nouveaux investisseurs et mieux valoriser ses ressources gazières dont les réserves sont estimées à 284 milliards de mètres cubes. La tenue du premier forum Congo énergie et investissement du 24 au 26 mars 2025 à Kintélé en République du Congo a permis aux investisseurs internationaux et aux acteurs locaux d’explorer les opportunités nationales et régionales en matière d’énergie et d’infrastructures.

Le ministre des hydrocarbures de la République du Congo Bruno Jean Richard Itoua a annoncé la création d’un office national du gaz, en marge du premier forum Congo énergie et investissement qui a eu lieu du 24 au 26 mars 2025 à Kintélé. La mise en place de cette institution dans le pays vise entre autres à ouvrir la porte à de nouveaux investisseurs et à mieux valoriser ses ressources gazières dont dispose le pays. (Source Africa 24)