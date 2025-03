Tunisie: L'EST enchaîne par un match amical contre le CAB avant de se déplacer en AFS - Le onze type se précise

Maher Kanzari a profité de la rencontre amicale contre le CAB pour tester une formation-type qui pourrait être, à deux joueurs près, celle qui donnerait la réplique à Mamelodi Sundowns le 1er avril en quart de finale aller de la Ligue des champions.

Après avoir battu samedi dernier l'ASM sur une victoire nette de 2-0, l'Espérance a disputé avant-hier un deuxième match amical contre le CAB. La rencontre s'est soldée aussi par une victoire, mais sur un score serré (5-3). Si le coach "sang et or" peut se féliciter de l'efficacité de sa ligne d'attaque, il ne peut que constater amèrement les défaillances qui persistent au niveau de la défense. Ceci dit, les cinq buts de la victoire sont signés Chiheb Jebali (10'), Aboubacar Diakité (21', 30', 32') et Rayen Hamrouni (35').

Ben Hmida dans l'axe

Même s'il a réintégré le groupe, Mohamed Amine Tougaï semble ne pas être encore prêt à 100%. En ce sens, le coach "sang et or" a jugé qu'il est encore tôt qu'il retrouve la compétition même lors d'un match amical.

En l'absence de Tougaï, Rodrigues, Jabri et Aholou, l'entraîneur "sang et or" a trouvé des solutions de rechange. Si on se réfère aux deux derniers matchs amicaux, notamment celui d'avant-hier contre le CAB, la composition de la défense serait comme suit: Béchir Ben Saïd dans les cages, Raed Bouchniba et Aymen Ben Mohamed respectivement sur les flancs droit et gauche alors que Mohamed Amine Ben Hmida épaulera Hamza Jelassi dans l'axe central.

Par ailleurs, la formation-type, qui donnera la réplique à Mamelodi Sundowns le 1er avril en match comptant pour le quart de finale aller de la Ligue des champions, se précise de plus en plus. A un ou deux joueurs près, Maher Kanzari reconduira contre Mamelodi Sundowns le onze de départ aligné avant-hier soir face au CAB : Ben Saïd (Memmiche), Ben Mohamed (Smiri), Ben Hmida, (Koudhaï), Jelassi (Derbali), Bouchniba (Bouzaïene), Ogbelu (Azouni), Guenichi (Issaoui), Jebali (Kada), Sasse, Hamrouni (Mouhli) et Diakité (Maacha).

Aholou ne fera pas le déplacement à Pretoria

Pour rappel, la délégation "sang et or" s'envolera samedi pour Johannesburg via un vol régulier, faute d'avion spécial disponible. L'arrivée à Pretoria est prévue pour dimanche matin.

A noter que Roger Aholou ne fera pas le déplacement à Pretoria en attendant que le staff technique tranche sur les cas des autres joueurs convalescents.