Tunisie: Journée Mondiale du Théâtre - Un hommage à l'art vivant et à la culture de la paix

Le 27 mars de chaque année, le monde entier célèbre la Journée mondiale du théâtre. Tous les théâtres regarderont dans la même direction, pour partager les valeurs humaines d'art, de culture et de paix que cette journée symbolise depuis 60 ans. Créée en 1961 par l'Institut international du théâtre (ITI), cette journée a pour objectif de mettre en lumière l'importance du théâtre, un art millénaire, ainsi que son rôle central dans la promotion de la paix et de la culture dans le monde entier.

La Journée mondiale du théâtre trouve ses origines dans la création de la saison «Théâtre des Nations» à Paris en 1962, un événement phare du monde théâtral. Le premier message officiel de la Journée a été rédigé par l'un des plus grands dramaturges et poètes français, Jean Cocteau, et depuis cette date, chaque année, une figure de proue du théâtre ou d'une autre discipline est invitée à livrer ses réflexions sur le rôle du théâtre et sa capacité à rapprocher les cultures.

Ce message, devenu un des symboles de cette journée, est diffusé à travers le monde dans plus de 50 langues et est lu avant des représentations théâtrales dans des dizaines de pays.

En plus des représentations théâtrales, des événements nationaux et internationaux sont organisés, rassemblant des professionnels et des passionnés du théâtre, des amateurs et des étudiants dans les centres de l'ITI. Ces centres, qui comptent plus de 90 membres à travers le monde, jouent un rôle crucial dans la diffusion de l'esprit de la Journée mondiale du théâtre.

Au-delà de sa dimension internationale, la Journée mondiale du théâtre est également une occasion de célébrer le théâtre à l'échelle locale. Théâtres, universités, écoles et académies de théâtre organisent des événements pour permettre au public de se rapprocher de cet art vivant, souvent avec des spectacles, des lectures ou des débats sur des thèmes liés à l'harmonie internationale et à la diversité culturelle.

Cette journée est un moment de réflexion collective sur l'impact du théâtre dans la société contemporaine, un art qui a toujours su traverser les époques et les frontières. Il rappelle l'importance du théâtre comme miroir de la société, en tant que lieu de questionnement, mais aussi de célébration de l'humanité, de ses luttes et de ses triomphes.

La Journée mondiale du théâtre est bien plus qu'un événement célébrant une forme artistique. C'est un appel à la solidarité internationale, un hommage à ceux qui oeuvrent pour faire vivre la culture du théâtre et un rappel de l'importance de l'art dans la construction de la paix.

Que l'on soit spectateur, créateur, ou simplement passionné, cette journée nous unit tous autour de la magie du théâtre et de son pouvoir unique de rassembler les peuples.