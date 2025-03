Tunisie: Lutte contre le criquet pèlerin - 600 hectares traités dans plusieurs gouvernorats

Dans le cadre de la campagne de lutte contre le criquet pèlerin, les services du ministère de l'Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche ont annoncé ce jeudi soir que près de 600 hectares de terres ont été traités, jusqu'au matin du 27 mars 2025. Cette action a touché plusieurs gouvernorats, notamment Tataouine, Médenine, Gabès, Tozeur et Kébili, où la présence de criquets pèlerins a été observée.

Le ministère a précisé que les opérations de surveillance et de suivi se poursuivent activement dans les régions de première et de deuxième ligne, qui restent les plus exposées à ce fléau.

Afin de lutter efficacement contre la propagation des criquets, des moyens logistiques ont été renforcés dans les gouvernorats concernés, tels que des véhicules tout-terrain, des équipements de pulvérisation de pesticides, ainsi que des stocks de produits chimiques et des vêtements de protection pour les équipes sur le terrain.

Le communiqué du ministère indique également qu'une mission d'experts internationaux, envoyée par la Commission de lutte contre le criquet pèlerin dans la région occidentale, est arrivée en Tunisie entre le 22 et le 29 mars 2025. Leur mission consiste à évaluer la situation et à renforcer la coopération pour éradiquer cette menace dans la région.

De plus, une équipe de haut niveau dirigée par le chef de cabinet du ministre de l'Agriculture, Haykel Hachlef, accompagnée de la directrice générale de la santé végétale et du contrôle des intrants agricoles, a effectué des visites de terrain les 26 et 27 mars 2025 dans les zones touchées. Ces visites ont permis de soutenir les efforts des équipes locales sur place.

Cette mobilisation fait partie d'une stratégie nationale pour lutter contre le criquet pèlerin et prévenir tout impact négatif sur l'agriculture et les terres agricoles de la région.