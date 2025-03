Tunisie: Tunis célèbre le théâtre - ART et devoir de mémoire

Il s'agira également d'un moment de mémoire et de reconnaissance des figures du théâtre tunisien, en particulier celles et ceux qui ont marqué l'histoire du genre et contribué à son développement.

À l'occasion de la Journée mondiale du théâtre, le théâtre national tunisien et le Théâtre de l'Opéra de Tunis-- Pôle théâtre et Arts Scéniques-- mettent en lumière le monde du théâtre avec deux évènements majeurs : d'abord la clôture de la semaine «Tunis théâtre du monde» au 4e art et «La Nuit du Théâtre à la Cité».

Cet événement s'annonce comme une célébration unique du théâtre, rassemblant professionnels, amateurs et passionnés pour une soirée dédiée à la diversité des productions théâtrales. Il s'agira également d'un moment de mémoire et de reconnaissance des figures du théâtre tunisien, en particulier celles et ceux qui ont marqué l'histoire du genre et contribué à son développement. A cette occasion, le directeur général du Théâtre National tunisien (TNT), Moez Mrabet, a présenté le programme de la soirée de clôture le 27 mars 2025 de la troisième édition de la manifestation «Tunis, Théâtres du Monde», qui sera marqué par la lecture du message de la Journée mondiale du théâtre par l'homme de théâtre Noureddine Ouerghi, suivie d'un hommage à la comédienne Najia Ouerghi, ainsi que la présentation de «Malédiction», pièce théâtrale de Taoufik Jebali et d'un spectacle musical de l'artiste Ichraq Matar.

Le programme de «La Nuit du Théâtre à la Cité» promet, à son tour, une série d'activités qui commence à 20h30 au Hall de la Cité avec une exposition «Figures théâtrales de 1970 à 1980», un hommage visuel à des dramaturges emblématiques qui ont marqué cette période du théâtre tunisien. A 21h00 à la Place des Théâtres, place à un spectacle musical «Tarika» par DJ Benjemy et Haythem Hadhiri, pour une immersion musicale au coeur de la soirée.

A la salle de l'Opéra, des hommages seront rendus à la mémoire de deux grands noms du théâtre tunisien : Fethi Haddaoui et Amara Melliti. Plusieurs personnalités du théâtre, telles que Mouna Noureddine, Issa Harrath et Raouf Ben Amor, rendront hommage à ces figures disparues puis suivra un spectacle musical de Si Lemhaf.

La soirée se poursuit au Théâtre des Régions avec la Pièce de théâtre «El-Bakkhara (Toxic Paradise)», mise en scène par Sadok Trabelsi, une production du Théâtre de l'Opéra de Tunis. A minuit, au Théâtre des Jeunes Créateurs, la Pièce de théâtre «Sous Pression», mise en scène par Rayan Kairouani, une production du Centre des arts dramatiques et scéniques de Kasserine. Au Théâtre des Jeunes Créateurs : pièce de théâtre «Fake Silence» par Meriem Ben Hassan, une production de Be Actor Studio. Et à 2h30 à la Salle de cinéma Sophie Gouli : la projection de la pièce de théâtre «Jouha wa eccharq el-hayer», mise en scène par Fadhel Jaibi, un classique datant de 1971, produit par le Théâtre du Sud de Gafsa.