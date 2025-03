Tunisie: Le CAB plie en amical contre l'EST - Bénéfique sur tous les plans !

Au-delà de la défaite qui importe peu, ce test peut être considéré comme une belle répétition avant le match de Coupe de Tunisie contre l'USBG.

Les Cabistes, dégagés de toute pression, ont donné, avant-hier en amical, la réplique à l'EST. Le match qui s'est déroulé en nocturne au Stade Zouiten a profité aux deux clubs pour faire tourner le plus grand nombre de joueurs afin de les préparer à supporter l'endurance de cette dernière ligne droite de la saison.

L'entraîneur Hidoussi a, à cette occasion, procédé à une nouvelle expérimentation en alignant un onze de départ où on a vu jouer ensemble à l'axe de la défense Abdou Seydi et Bougatfa alors que Haouachi est titularisé sur le flanc gauche. A l'entrejeu, Firas Ben Othmane et Oussama Ali étaient titulaires aux côtés de Alhassan Kante. Devant, Khalil Balbouz a retrouvé sa place dans l'équipe rentrante tout comme Youssef Fellahi, tous deux font habituellement leur apparition en deuxième mi-temps . En effet, le staff technique a habitué les fans «jaune et noir» à faire rentrer ces deux derniers en cours de jeu et, la plupart du temps, il a réussi le coaching.

Associés à Momar Diop, tous les trois peuvent faire des « merveilles» en attaque. Seulement, il faudrait leur donner plus de temps de jeu ensemble pour une meilleure efficacité. Ce test contre l'EST a servi justement à expérimenter cette formule, un test grandeur nature en prévision du match des seizièmes de finale de la Coupe de Tunisie contre l'USBG prévu le 5 avril à Ben Guerdane. Sofiene Hidoussi a aligné la formation suivante: Hanzouli- Aymen Amri- Haouechi- Bougatfa- Abdou Seydi- Ben Othmane- Kante- Oussama Ali- Fellahi- Momar Diop- Balbouz.

L'embarras du choix

L'entraîneur bizertin a incorporé en cours de match Rayen Rhimi, Cissoko, Ferchichi, Ayendi, Guesmi, Khlifi et Allala, pratiquement tous ces noms évoluent titulaires en championnat. On peut penser que, désormais, le staff technique a l'embarras du choix pour constituer une équipe compétitive d'ici peu. Il suffit de multiplier les rencontres, officielles et amicales, afin de parfaire la condition physique des joueurs et soigner les automatismes. Toutefois il faudrait apporter rapidement les solutions aux défaillances décelées lors de ce genre d'essai car en cas de faux pas inattendu, la déception serait grande. La balle se trouve entre les joueurs et le staff technique, la responsabilité est partagée...