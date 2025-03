Alors que la saison touristique estivale pointe le bout de son nez, la Tunisie sort l'artillerie lourde : une campagne publicitaire inédite ciblant 16 pays européens sera déployée en 14 langues. Après six ans d'absence, ce retour en force de la destination tunisienne intervient dans un contexte de concurrence accrue et d'évolution des attentes des touristes européens.

Le lancement officiel de la campagne touristique sur les marchés européens «Vivez l'instant T, vivez l'instant Tunisie» a eu lieu mardi au Palais « Kobbet Ennhas » à La Manouba, un choix qui traduit, selon le ministre du Tourisme, la volonté de miser sur « l'authenticité » et « le retour à l'essentiel ».

L'événement s'est déroulé en présence du ministre du Tourisme et de l'Artisanat, Soufiane Tekaya, du directeur général de l'Office national du tourisme tunisien (Ontt), Helmi Hassine, d'ambassadeurs européens ainsi que de professionnels du secteur.

Lors de la cérémonie, l'auditoire a pu découvrir un film publicitaire de deux minutes mettant en avant des paysages et sites emblématiques de la Tunisie, illustrant la diversité de son offre touristique. « Le monde change et, avec lui, les attentes des voyageurs. Nous assistons à une quête de sens, d'authenticité et d'un retour à l'essentiel. La Tunisie répond à ce besoin croissant en offrant une expérience unique où tradition et modernité coexistent », a souligné le ministre.

Une attractivité accrue

Avec cette nouvelle campagne, la Tunisie renoue avec la promotion sur le marché européen après six ans d'absence, due principalement à la crise sanitaire du Covid-19. « Nous lançons une campagne ambitieuse portant un message fort : la Tunisie s'affirme plus que jamais comme une destination incontournable sur la scène touristique européenne et mondiale », a déclaré le ministre. Cette initiative s'inscrit dans la stratégie de relance du tourisme tunisien, axée sur la diversification de l'offre, l'innovation digitale, la modernisation des infrastructures et une communication ciblée.

Selon le ministre, ces efforts commencent déjà à porter leurs fruits : avec plus de 10 millions de visiteurs enregistrés en 2024, la destination confirme sa résilience. «Toutefois, nous devons aller plus loin. La concurrence est intense, et les destinations rivales investissent massivement dans des stratégies de promotion innovantes. Il est donc essentiel que la Tunisie reprenne la parole avec un message puissant et distinctif », a-t-il ajouté. Affichant la devise « Vivez l'instant T, vivez l'instant Tunisie», cette campagne invite à une expérience immersive et authentique. Le slogan, soigneusement choisi, vise à résonner avec les visiteurs européens, dont l'attrait pour la Tunisie demeure fort.

En 2024, les entrées de touristes européens ont enregistré une progression remarquable : plus d'un million de Français, 300 mille de Britanniques et 326 mille de Polonais ont choisi la Tunisie pour leurs vacances. «Ce succès atteste de l'attractivité de notre destination. Mais dans un marché où la concurrence est plus vive que jamais, il est temps que la Tunisie s'exprime avec audace et émotion. [...] Cette campagne rompt avec les codes traditionnels de la promotion touristique en mettant l'accent sur l'authenticité plutôt que sur l'artifice, sur l'instant vécu plutôt que sur la mise en scène», a souligné Helmi Hassine, directeur général de l'Ontt. Conçue par l'Office du tourisme, en collaboration avec la société EDG, cette campagne, adaptée aux nouvelles habitudes des consommateurs européens, mise sur le digital.

Objectif : atteindre 11 millions de visiteurs en 2025

Présente sur les réseaux sociaux, les applications médias du quotidien et les plateformes en ligne à travers des vidéos, mais aussi dans l'espace public via des affiches digitales, cette campagne vise à stimuler l'imaginaire des touristes européens.

Elle met en avant les activités, les paysages, l'accueil et la simplicité qui caractérisent le pays.

Rien qu'en France, la machine est déjà en marche avec 300 affiches déployées dans les stations de métro de la région parisienne.

Parallèlement, d'autres campagnes, notamment axées sur la propreté et le soutien aux activités culturelles, seront lancées en avril dans les régions touristiques. Le ministre a déclaré aux médias qu'une attention particulière sera accordée aux régions de Tozeur, Tabarka et Djerba afin d'accroître leur capacité d'hébergement et d'y dynamiser le trafic aérien.

Des mesures conjoncturelles visant à renforcer les dessertes entre la Tunisie et plusieurs pays européens seront prises en collaboration avec la compagnie aérienne nationale ainsi qu'avec d'autres transporteurs intéressés par la destination.

Selon le ministre, l'année 2025 a démarré sous de bons auspices et les chiffres sont en hausse.

L'objectif du ministère est d'atteindre 11 millions de visiteurs d'ici la fin de l'année.