Tunisie: Basket - Incidents de violence à la salle de Monastir - Sanctionner, mais aussi remonter à la source

Au-delà des incidents et des sanctions de la Ftbb, le problème est si profond. Ça va vers la manière dont les affaires du basket sont gérées par ce bureau fédéral.

Le ministère de la Jeunesse et des Sports a réuni les représentants de la Ftbb à la suite des incidents qui ont émaillé la rencontre qui a opposé l'USM à la JSK.

Le ministre a appelé les organes de presse à favoriser une meilleure communication pour instaurer le respect de l'adversaire, l'éthique et le comportement de toutes les parties prenantes du sport.

Il a également recommandé de revoir l'échelle des sanctions pour qu'elle devienne assez dissuasive pour faire réfléchir dirigeants, joueurs et équipes en présence.

Tout cela est parfait, mais nous pensons que dans cette affaire de violence, (qui jaillit au moment où on s'y attend le moins surtout lorsqu'on se sent protégé par une impunité latente), il est toujours difficile de reprendre la situation en main, sans remonter aux sources. La question qui se pose est bien celle relative aux raisons profondes qui ont facilité le déclenchement de ces violences.

Perte de confiance

Cela pourrait s'agir de problèmes d'arbitrage, de parti pris, de réactions du public lorsqu'il est livré à lui-même. Mais aussi et surtout en cas de perte de confiance dans l'organe qui gère les affaires de la discipline elle-même.

Et c'est le plus grave, car nous risquons de voir ce genre de comportement dangereux se reproduire avec toutes les conséquences qui s'ensuivront, avec résurgence d'un régionalisme qui a déjà fait tant de mal. Dans ce cas, que ce soit en basket-ball ou dans une autre discipline d'ailleurs, cette confiance dans la gestion, surtout lorsque la compétition est serrée et que les prétendants sont de niveau très proche, diminue tant. C'est le cas cette saison avec le retour en force de la JSK et le regain de moyens de l'ESS et du CA, l'USM a des raisons d'observer quelques craintes pour son leadership.

Ces prétendants sont en droit d'exiger un neutralisme sans faille de la part de ceux qui veillent sur l'organisation de la compétition. Cela n'est pas toujours facile et c'est à partir de là qu'il faudrait commencer à chercher les raisons qui empoisonnent cette ambiance. Forcément qu'il y a des antécédents. Mais, encore une fois et tel que l'a fait remarquer dernièrement le Chef de l'Etat, il est temps d'ouvrir la voie à ceux qui sont en mesure de contribuer à l'enrichissement du personnel d'encadrement technique et administratif de notre sport et favoriser l'éclosion de nouvelles valeurs. Les faits donnent raison à ceux qui sont convaincus que la fin d'un cycle (un très long cycle) dessert l'intérêt d'un sport que l'on a mis sous l'éteignoir depuis des années.

Par ceux qui se croient indispensables, incontournables, immuables, éternels. Quand pourra-t-on reparler de la nouvelle loi régissant les structures sportives, pour que l'on puisse assurer un redémarrage qui se fait attendre et assainir une atmosphère qui dessert le sport ? La Ftbb n'est pas la seule à prétendre à mieux.