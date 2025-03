Tunisie: Incidents match USM-JSK - Les sanctions de la FTBB - Huis clos spécial !

Après tout ce qui s'est passé, un huis clos partiel a été décrété !

Et finalement, la commission centrale de discipline de la Ftbb a publié ses sanctions après les graves incidents de violence survenus à la salle de Monastir lors du choc USM-JSK. D'abord, Oussama Marnaoui, auteur d'un geste obscène envers le public monastirien, a écopé de trois matches de suspension, alors que Radhouene Selimène, qui a agressé un arbitre à la fin du match (il l'a poussé avec le bras), a été sanctionné de 8 matches de suspension.

Venons-en à la sanction un peu bizarre à l'encontre de l'USM dont le public a jeté les fumigènes et les projectiles et envahi le terrain (cas de récidive). Alors, cette commission, sous l'autorité de Ali Benzarti, président de la Ftbb, n'a trouvé d' « astuce juridique » qu'un huis clos spécial et léger avec 5 matches où seuls les abonnés sont autorisés à assister ! Une acrobatie de laquelle on ne peut qu'être surpris et étonné.

Alors que d'autres clubs, tels qu'Ezzahra, ont été frappés de huis clos total pour des incidents pareils, la salle de Monastir bénéficie d'un traitement spécial et ne subit pas le huis clos que l'on connaît. Et ces abonnés qu'on va autoriser, qui connaît leur nombre, leur identité et quand est-ce qu'ils ont acquis leurs abonnements ? Et qui a dit que ces abonnés ne sont pas ceux qui ont jeté les fumigènes et envahi le terrain ?

Aux yeux de Ali Benzarti, la solution idéale a été de décréter le huis clos et soi- disant réagir après les évènements dangereux comme l'a ordonné le ministère des Sports, mais en même temps, trouver une solution pour permettre au public (même une partie) de son club de coeur d'assister aux matches du super play off, là où l'on jouera le titre.

Toujours avec ce huis clos spécial, la JSK a écopé de cette même sanction de 2 matches à huis clos partiel et un accès autorisé aux abonnés. Ces sanctions sont loin de donner un signal fort contre la violence et le vandalisme qui s'installent dans notre sport. Ce bureau fédéral conduit par Ali Benzarti, le seul qui décide dans cette discipline populaire, va très loin cette fois sous l'impulsion de son influent président. On protège l'insécurité et la violence à partir de la lecture des textes à son propre gré. Un huis clos, c'est un huis clos quand même, surtout avec la gravité des actes, images à l'appui.