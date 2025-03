Une reconnaissance internationale pour la Tunisie pour le traitement du ptérygiumcolli par l'American Academy of Facial Plastic and Reconstructive Surgery

Dans le cadre de l'évaluation continue des avancées thérapeutiques, les experts de la communauté médicale s'accordent sur l'importance d'identifier et de promouvoir les techniques chirurgicales les plus efficaces, si ce n'est les meilleurs pour le traitement des affections complexe tel que le « ptérygiumcolli ».

C'est dans ce contexte qu'une approche chirurgicale innovante de Dr Imen Mehri Turki a captivé les experts de la revue scientifique de renom Facial Plastic Surgery Journal publiée par Thième, et qui l'ont classée la meilleure dans le monde du point de vue précision et résultat esthétique. Pourtant, dans l'univers en constante évolution de la chirurgie plastique et esthétique, rares sont les techniques qui marquent un tournant aussi significatif

Le « ptérygiumcolli », une malformation difficile à traiter

Le « ptérygiumcolli » ou « webbed neck » est une malformation du cou visible à la naissance et qui peut être découverte pendant la grossesse grâce à une échographie morphologique. Il s'agit d'un excès de peau flasque ou tendu, glabre ou chevelue au niveau de chaque côté du cou qui s'accompagne le plus souvent d'une mauvaise distribution des cheveux et entrave parfois la mobilité.

Ce qui attire le regard des autres par son aspect inesthétique et impacte négativement la psychologie des malades entraînant le plus souvent leur rejet social. Cependant, rares sont les chirurgiens qui opèrent cette malformation complexe et acceptent d'affronter un tel défi esthétique et fonctionnel. Les experts adoptent leurs techniques chirurgicales qu'ils ont mises au point. Toutefois, les résultats qui en découlent quant à la symétrie du cou, la redistribution des cheveux et la visibilité des cicatrices sont différents d'une technique à l'autre. De même que la sécurité dans la réalisation chirurgicale et la durabilité des résultats ne sont pas pareilles.

Prenant en compte toutes ces considérations, la technique de Dr Imène Mehdi Turki a connu un apogée et a été récemment reconnu par une prestigieuse revue, fondée aux Etats-Unis, comme meilleure technique pour traiter ce type de malformation et réussir les défis esthétique et fonctionnel.

La révolution dans la chirurgie du « ptérygiumcolli » : la technique Mehri Turki est référencée la meilleure par Plastic Facial Surgery Journal de Thième

Selon une publication récente parue dans une revue prestigieuse internationale Facial Plastic Surgery Journal où des experts médicaux ont évalué à l'unanimité que la technique chirurgicale mise au point par Dr Mehri Turki, experte tunisienne en stomatologie et chirurgie maxillofaciale, est classée la meilleure dans le monde. Son approche novatrice améliore non seulement l'apparence esthétique du patient mais réduit considérablement les risques associés à la chirurgie classique et offre une pérennité du résultat.

Notons que la chirurgienne tunisienne est renommée pour ses travaux scientifiques innovants et est désormais considéré par les experts du journal Facial Plastic Surgery comme la meilleure technique et devenue une référence qui a marqué un tournant dans la prise en charge du « ptérygiumcolli ». Dans cette revue scientifique, les experts en chirurgie plastique ont salué l'approche innovante du Dr Mehri Turki pour sa capacité à allier sécurité, confort et résultats esthétiques exceptionnels, impressionnants et durables. Toutefois, cette technique chirurgicale a déjà fait ses preuves chez de nombreux individus porteurs de cette malformation, comme elle a été aussi publiée dans d'autres revues médicales de renommée et présentée dans de nombreux congrès nationaux et internationaux.

Par ailleurs, cette qualification récente publiée dans un journal scientifique d'une telle réputation et notoriété dans le domaine de la chirurgie réparatrice et esthétique est une reconnaissance absolue et objective. En effet, ce journal scientifique est soutenue par l'American Academy of Facial Plastic and Reconstructive Surgery et publié par la prestigieuse maison d'édition allemande thième.

Grâce à sa rigueur scientifique, « Facial and Plastic Surgery » est une plateforme incontournable et essentielle pour les chirurgiens plasticiens et chercheurs du monde entier, où la diffusion de la technique chirurgicale du médecin tunisien dans le traitement du « ptérygiumcolli » ne saurait être sous-estimé. Ce qui constitue une fierté et témoigne de la valeur prodigieuse de cette chirurgienne qui, encore une fois, fait rayonner la Tunisie dans le monde en matière de recherche et d'innovation médicale.

Pour tout dire, le Dr Mehri Turki Imen, par ses recherches et sa technique chirurgicale innovante, a sans aucun doute transformé le traitement du « ptérygiumcolli ». C'est cette capacité à harmoniser technologie de pointe et finesse artistique qui a fait de cette technique, jugée meilleure dans le monde, une diffusion récente dans le journal Facial Plastic Surgery.

Cette reconnaissance dans l'une des revues les plus respectées du domaine témoigne de la portée et de l'impact de son travail. Par ailleurs, cette avancée dans la recherche scientifique ne se contente pas de transformer la vie des patients, de leur apporter espoir et la possibilité de ressembler aux autres, elle redéfinit également les standards de la chirurgie reconstructive esthétique moderne.