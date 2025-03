Tunisie: Confiance face aux défis posés par le marché de l'emploi

L'Etat tunisien accorde une importance capitale à l'emploi, notamment des diplômés et des jeunes, dans le but évident de sauvegarder les structures économiques et de préserver la paix sociale, tout en consolidant l'option sociale dans la dynamique nationale du pays.

Les autorités compétentes assurent qu'elles tiennent compte de la nouvelle configuration du secteur avec des changements structurels de l'ordre de 20%, soit un taux proche de celui international qui est de près de 22%, avec une mention spéciale pour les spécialistes de l'intelligence artificielle (IA) et l'apprentissage automatique qui se trouvent aux premières loges en matière d'emplois à forte croissance.

En effet, selon le dernier rapport sur l'avenir l'emploi du Forum économique mondial, intitulé "L'avenir de l'emploi, focus sur la Tunisie", édité par l'Institut arabe des chefs d'entreprise (Iace), il ressort que les emplois appelés à enregistrer une croissance substantielle sont étroitement liés aux domaines des nouvelles technologies et de la gestion environnementale. Autrement dit, les ingénieurs spécialistes du big data, de l'IA, de la cyber-sécurité et autre robotique.

En outre, la Tunisie se lance, dans le cadre d'une action concertée avec la Banque africaine de développement et plusieurs partenaires, dans un vaste programme CAP Emploi en vue de créer bon nombre d'emplois durables.

Il s'agit, en fait, d'une initiative de financement visant la transformation du paysage de l'emploi dans le pays grâce à la mise en place d'un workshop de haut niveau regroupant, côte à côte, acteurs publics et privés de l'écosystème de l'entrepreneuriat et des secteurs de l'emploi et de la formation professionnelle.

Il s'agit du premier programme en Tunisie à être axé sur les résultats et en vertu duquel les décaissements ne sont effectués que lorsque les résultats convenus au préalable sont atteints. Ce qui revient à dire que tout sera basé sur l'encouragement et le renforcement de la performance.

En plus clair, l'avenir consiste à ce que l'emploi ne soit plus une contrainte, mais plutôt une opportunité pour tous grâce à ce CAP Emploi qui ambitionne de libérer le potentiel et le talent de milliers d'entrepreneurs, en particulier des femmes, comme l'ont assuré les responsables de l'Aneti et le Groupe de la BAD pour l'Afrique du Nord.

Avec ce plan CAP Emploi, l'Etat fournit ainsi une réponse concrète aux défis structurels auxquels est confronté le marché du travail tunisien tout en contribuant à l'émergence de réelles opportunités d'emploi avec des conditions préservant la pérennité et la dignité, comme ne cesse de l'affirmer le Président de la République.