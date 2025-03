Addis-Abeba — Le président de la Commission de l'Union africaine (CUA), Mahmoud Ali Youssouf, a exprimé sa profonde préoccupation face aux informations faisant état de la détention du premier vice-président de la République du Soudan du Sud, Riek Machar.

Dans sa déclaration, le président a indiqué que l'Union africaine souligne l'impératif pour toutes les parties prenantes de désamorcer la situation et de respecter l'esprit et la lettre de l'Accord revitalisé sur la résolution du conflit au Soudan du Sud (R-ARCSS), qui demeure la pierre angulaire d'une paix durable, de la stabilité et de la réconciliation nationale.

« L'Union africaine exhorte toutes les parties concernées à faire preuve de la plus grande retenue, à s'abstenir de toute action susceptible d'exacerber les tensions et à engager un dialogue constructif afin de résoudre les questions en suspens par des moyens pacifiques et légaux », a souligné le communiqué.

Le bien-être du peuple sud-soudanais doit demeurer la priorité absolue, et tous les efforts doivent viser à créer un environnement propice à une paix et un développement durables, a déclaré le Président de la Commission.

Ainsi, le communiqué ajoute : « L'UA reste prête à travailler en étroite collaboration avec le gouvernement sud-soudanais et les partenaires régionaux et internationaux, notamment la Mission des Nations Unies au Soudan du Sud (MINUSS) et l'Autorité intergouvernementale pour le développement (IGAD), afin de favoriser la stabilité et une gouvernance inclusive dans le pays.»

Le Président de la Commission a appelé toutes les parties à réaffirmer leur engagement envers les principes de dialogue, de coopération et de respect des droits de l'homme, piliers essentiels d'un Soudan du Sud pacifique et prospère.

Le Président de la Commission déploiera le Groupe des Sages de l'UA à Juba dans le cadre des efforts visant à désamorcer la situation, a indiqué le communiqué.