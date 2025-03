Ethiopie: Ethiopian Airlines et Archer ont signé un accord pour le déploiement du Midnight dans le cadre du programme « Launch Edition ».

Addis-Abeba — Le groupe Ethiopian Airlines et Archer Aviation ont signé un accord pour le lancement de l'avion Midnight « Launch Edition », marquant une étape importante dans l'introduction de la technologie eVTOL avancée en Éthiopie et sur le continent africain.

Ce partenariat vise à développer un réseau de taxis aériens tout en promouvant l'écotourisme.

Ethiopian Airlines, première compagnie aérienne africaine et fière membre de Star Alliance, exploite un vaste réseau mondial, desservant plus de 140 destinations internationales sur les cinq continents.

Les deux partenaires vont désormais collaborer pour déployer un réseau de taxis aériens entièrement électriques dans la région, utilisant l'avion Midnight d'Archer.

Archer a annoncé le programme Launch Edition en février 2025 afin de créer un cadre de commercialisation évolutif pour le déploiement en toute sécurité d'avions sur les marchés pionniers. Cela lui permettra de démontrer les capacités de son avion Midnight, de susciter l'adhésion du public, d'acquérir une expérience opérationnelle et de générer des revenus initiaux.

Archer prévoit de déployer une première flotte d'avions Midnight « Launch Edition » auprès d'Ethiopian Airlines, avec une équipe de pilotes, de techniciens et d'ingénieurs Archer pour accompagner ce déploiement initial. Archer prévoit également de fournir une infrastructure logicielle back-end et des applications de réservation front-end pour optimiser les opérations de mobilité aérienne urbaine pendant le programme Launch Edition.

Archer et Ethiopian Airlines ont officialisé ce partenariat lors d'une cérémonie de signature cette semaine à Addis-Abeba. Les deux entreprises continueront de collaborer avec l'Autorité éthiopienne de l'aviation civile (ECAA) pour rendre Midnight opérationnel de manière efficace et sûre.

Mesfin Tasew, PDG d'Ethiopian Airlines, a déclaré : « Nous sommes engagés à innover en matière de solutions de mobilité aérienne avancées qui améliorent la connectivité et favorisent une aviation durable en Afrique. Notre partenariat avec Archer Aviation marque une étape importante dans l'introduction de la technologie eVTOL de pointe en Éthiopie. Ensemble, nous souhaitons redéfinir les déplacements régionaux et créer de nouvelles opportunités pour un transport efficace et respectueux de l'environnement. »

Adam Goldstein, fondateur et PDG d'Archer, a déclaré : « Le mois dernier, nous avons annoncé qu'Abu Dhabi Aviation était notre premier client de l'édition de lancement ; aujourd'hui, nous enchaînons avec notre deuxième client, Ethiopian Airlines. L'Afrique offre une opportunité inexploitée en matière de mobilité aérienne avancée, avec une variété de cas d'utilisation convaincants que nous explorerons ensemble, et je suis fier de franchir une étape importante aux côtés d'Ethiopian Airlines. »

Alastir Curtis, directeur général Afrique d'Archer, a déclaré : « Ce partenariat avec Ethiopian Airlines représente une étape décisive pour apporter des solutions de mobilité aérienne durables et efficaces à l'Éthiopie et au marché africain dans son ensemble. Chez Archer, nous nous engageons à collaborer avec des partenaires visionnaires pour exploiter le potentiel de la technologie eVTOL et soutenir la croissance économique de l'Éthiopie. Ce n'est que le début d'une nouvelle ère pour l'aviation en Afrique. »

L'objectif d'Archer est de transformer les déplacements urbains en remplaçant les trajets en voiture de 60 à 90 minutes par des vols en taxi aérien électrique d'une durée estimée de 10 à 20 minutes, sûrs, durables, silencieux et compétitifs par rapport au transport terrestre. L'Archer Midnight est un avion piloté pouvant transporter quatre passagers, conçu pour effectuer des voyages rapides et consécutifs avec un temps de charge minimal entre les vols.