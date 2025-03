Ethiopie: CBE et MasterCard ont lancé des cartes de paiement internationales en plastique et virtuelles.

Addis-Abeba — La banque Commerciale d'Ethiopie (CBE) et MasterCard ont lancé des cartes de paiement en plastique et virtuelles, marquant une étape importante vers la modernisation des services financiers et le développement de l'inclusion numérique en Éthiopie.

Lors du lancement des cartes, le président de la Commercial Bank of Ethiopia, Abe Sano, a déclaré que l'accord avec MasterCard ouvrirait une nouvelle ère bancaire et offrirait un nouveau service aux clients. La banque pourra ainsi émettre ces cartes en plus des cartes en plastique classiques, qui seront également livrées physiquement.

Il a également souligné les fonctionnalités de sécurité renforcées et la commodité de la demande en ligne et de l'émission instantanée de cartes virtuelles via l'application bancaire mobile.

« Il s'agit d'une amélioration significative de nos services, notamment pour répondre aux demandes très dynamiques de nos clients. »

Mark Elliott, président de la division Afrique de MasterCard, a déclaré que les deux entreprises ne se contentaient pas de lancer une nouvelle carte, mais qu'elles ouvraient de nouvelles perspectives à de nombreux Éthiopiens.

« Cette collaboration ne concerne pas uniquement les paiements, mais aussi l'autonomisation économique. L'Éthiopie progresse à grands pas vers l'économie numérique », a-t-il souligné.

Les clients de la CBE peuvent désormais demander des cartes physiques en agence ou en ligne, tandis que les cartes virtuelles sont émises instantanément via l'application mobile. Ces deux options de carte sont acceptées chez des millions de commerçants à travers le monde et bénéficient de mesures de sécurité avancées.

Cette initiative s'inscrit dans le cadre de l'initiative « Digital Ethiopia 2025 » et de la stratégie de numérisation de la CBE, visant à combler les lacunes en matière d'accès aux services financiers et à favoriser une plus grande participation économique.