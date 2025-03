Afrique de l'Est: La DLCO-EA a mené la lutte contre les ravageurs migrateurs dans la région

Addis-Abeba — Selon Mwesigwa Moses Rwaheru, l'Organisation de lutte contre le criquet pèlerin en Afrique de l'Est (DLCO-EA) joue un rôle essentiel dans l'atténuation de l'impact des ravageurs migrateurs qui menacent la sécurité alimentaire de la région.

En tant qu'organisme régional de premier plan dédié à la lutte contre les ravageurs tels que les criquets pèlerins, les chenilles légionnaires, les quéléas et les mouches tsé-tsé, la DLCO-EA s'efforce de prévenir les ravages que ces ravageurs causent aux cultures en Afrique de l'Est.

Créée en 1962, la DLCO-EA aide neuf pays membres - Djibouti, l'Érythrée, l'Éthiopie, le Kenya, le Soudan, la Somalie, la Tanzanie, l'Ouganda et le Soudan du Sud - à lutter contre les ravageurs tels que les criquets pèlerins, les chenilles légionnaires, les mouches tsé-tsé et les quéléas qui menacent la sécurité alimentaire.

Dans une interview exclusive accordée à l'Agence de presse éthiopienne (ENA), le directeur de la DLCO-EA, Mwesigwa Moses Rwaheru, a souligné le rôle de l'organisation dans la lutte contre les ravageurs et leur confinement.

« Notre objectif principal est d'aider nos pays membres à lutter contre les ravageurs migrateurs et à les contenir », a expliqué M. Rwaheru. « Forte de plus de six décennies d'expérience, l'organisation a joué un rôle essentiel dans la prévention des dommages aux cultures causés par les ravageurs. »

M. Rwaheru a souligné l'importance de la collaboration transfrontalière dans la lutte contre les ravageurs, soulignant que les ravageurs comme les criquets pèlerins ne respectent pas les frontières.

L'alerte précoce, la surveillance et la lutte rapide jouent un rôle essentiel dans la gestion des infestations avant qu'elles ne s'aggravent », a-t-il déclaré.

La DLCO-EA poursuit quatre objectifs principaux : la surveillance et la lutte contre les ravageurs, la recherche appliquée, la prévision et le partage d'informations, et le renforcement des capacités.

Il a souligné l'importance de l'alerte précoce dans la gestion des ravageurs. « La détection précoce permet une action rapide pour sauver les cultures. »

L'organisation fait également progresser les méthodes de lutte antiparasitaire grâce aux biopesticides, particulièrement efficaces contre les larves de criquets, a-t-il noté.

« Ces biopesticides ont démontré une efficacité de plus de 90 % », a-t-il ajouté. « Nous brevetons le produit afin de répondre aux préoccupations environnementales liées à l'utilisation des pesticides.»

Malgré ces succès, la DLCO-EA est confrontée à des difficultés, principalement liées au financement et à la rotation du personnel. Certains pays membres ne respectent pas leurs obligations financières, ce qui entrave son mandat, tandis que cette rotation nécessite une formation continue du personnel agricole.

Pour moderniser ses opérations, l'organisation étudie l'utilisation de drones pour la surveillance et la lutte antiparasitaire. « Les drones sont efficaces, rentables et nécessitent peu de ressources », a expliqué le directeur, ajoutant que la technologie SIG améliorera l'efficacité de l'organisation.

La DLCO-EA a récemment formé 200 agents agricoles à la prévision des ravageurs dans six pays membres, qui ont ensuite formé 1 200 prévisionnistes communautaires à la lutte contre les infestations de chenilles légionnaires, permettant ainsi aux communautés locales de réagir efficacement.

Les oiseaux quéléas sont devenus une menace importante, notamment dans les zones irriguées. « Le changement climatique a contraint les oiseaux quéléas à rester toute l'année, ce qui a entraîné des pertes de récoltes potentielles estimées à 13 milliards de dollars en Éthiopie au cours des deux dernières années », a souligné Rwaheru.

La DLCO-EA collabore avec les ministères de l'Agriculture pour surveiller et contrôler les ravageurs, en offrant son expertise et un soutien aérien lorsque les efforts terrestres sont insuffisants.

Le directeur a exhorté les pays membres à respecter leurs obligations financières et les partenaires internationaux à soutenir les efforts de la mission contre les infestations de ravageurs.

Malgré les difficultés, l'impact de la DLCO-EA est évident : elle a permis d'éviter des pertes potentielles à des millions de personnes et de renforcer la sécurité alimentaire dans toute la région. L'organisation reste déterminée à garantir la sécurité alimentaire.