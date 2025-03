Ethiopie: Un atelier visant à mettre en place un système financier transparent, efficace et responsible s'est tenu.

Addis-Abeba — Un système financier solide et bien organisé contribuera significativement au développement national de l'Éthiopie, a déclaré aujourd'hui le ministre d'État aux Finances, Eyob Tekalign, lors d'un atelier consultatif sur le compte unique du Trésor.

Lors de l'ouverture de l'atelier consultatif sur le compte unique du Trésor, Eyob a déclaré que la gestion des liquidités publiques grâce à un système rentable, rapide et efficace est un devoir national.

Selon lui, un système financier solide et bien organisé contribuera significativement à la bonne utilisation de chaque trésorerie publique collectée auprès de sources fiscales et non fiscales, de subventions, de prêts et d'autres sources pour le développement national.

Un système de compte unique du Trésor joue un rôle essentiel pour concrétiser cet objectif, a déclaré le ministre d'État, ajoutant que ce système regroupe les liquidités publiques dispersées sur plusieurs comptes bancaires en un seul.

La mise en place de ce système permettra également d'atténuer les problèmes liés à la fragmentation comptable et de créer un environnement propice à une gestion moderne de la trésorerie publique, a déclaré Eyob.

Un compte unique de trésorerie (CUT) permettra non seulement au gouvernement de gérer la trésorerie, mais aussi de mettre en place une gestion financière efficiente, efficace, transparente et responsable.

Pour sa part, Hikmet Abdella, PDG de Financial Sector Deepening (FSD) Ethiopia, a salué la direction du ministère pour son engagement à moderniser le système financier éthiopien dans un délai relativement court.

« Nous attendons avec impatience que le ministère des Finances mette en oeuvre le compte unique de trésorerie pour un système financier plus transparent, plus efficace et plus responsable », a-t-elle ajouté.

Hikmet a également affirmé que FSD Ethiopia s'engage à faire progresser le secteur financier du pays en favorisant l'innovation, l'inclusion et la durabilité.

L'atelier d'une demi-journée, organisé par le ministère des Finances et FSD Ethiopia, vise à développer une compréhension commune du compte unique de trésorerie (CUT) et de la gestion moderne de la trésorerie parmi les parties prenantes.