Afrique de l'Ouest: Forum des administrations fiscales ouest-africaines - Définir les priorités stratégiques pour l'avenir

Le Forum des administrations fiscales ouest-africaines (FAFOA ou WATAF en anglais) a organisé la conférence des correspondants Pays du FAFOA, la formation des responsables de la communication des administrations fiscales et la 18e réunion de son conseil, les 18 et 19 mars 2025, à Abuja au Nigéria. En marge de ces activités, le FAFOA a rendu hommage à son secrétaire exécutif sortant, Babatunde Oladapo.

Conformément à sa mission de contribuer à renforcer les capacités des administrations fiscales et la collaboration régionale pour une meilleure mobilisation des recettes fiscales intérieures, le Forum des administrations fiscales ouest-africaines (FAFOA ou WATAF en anglais) a organisé la conférence de ses correspondants pays, la formation des responsables de la communication des administrations fiscales et la 18e réunion de son conseil, les 18 et 19 mars 2025, à Abuja au Nigéria.

Pour le secrétaire exécutif du FAFOA, Jules Tapsoba, ces rencontres sont un cadre de réflexion sur l'avenir de l'organisation, pour se pencher sur la stratégie révisée et le plan d'actions à décliner pour l'atteinte des objectifs stratégiques du FAFOA. « La 18e réunion du conseil du FAFOA consolidera davantage notre orientation stratégique, en mettant l'accent sur des pratiques d'administration fiscale durables qui soutiennent la croissance économique », a-t-il indiqué. Cet événement, a ajouté M. Tapsoba, renouvelle donc l'engagement du FAFOA à favoriser des partenariats plus solides entre les administrations fiscales, en veillant à ce que nous travaillions tous ensemble et véritablement vers l'objectif commun d'amélioration de la mobilisation des recettes intérieures et de la mise en oeuvre des politiques pertinentes dans notre région.

Selon la présidente du conseil du FAFOA, Eliane Talato Djiguemdé, par ailleurs directrice générale des impôts du Burkina Faso, cette réunion intervient à un moment charnière pour notre institution. « Face aux défis économiques mondiaux, aux évolutions technologiques rapides et aux attentes croissantes des contribuables, notre rôle en tant que leaders fiscaux est plus crucial que jamais. Le conseil du FAFOA se veut un espace privilégié pour réfléchir aux solutions innovantes qui permettront à nos administrations de s'adapter, de prospérer et de répondre efficacement aux besoins de nos populations », a-t-elle signifié.

Consolider les acquis

La présidente du conseil a aussi souligné la place centrale des correspondants pays dans l'accomplissement de la mission du FAFOA. « Nos correspondants pays jouent un rôle clé en réduisant les écarts d'information entre le FAFOA et leurs administrations respectives.

Dotés des outils et des stratégies adaptés, ils sont en mesure de transmettre avec précision les informations fiscales essentielles, les évolutions des politiques et les réformes institutionnelles aux parties prenantes concernées », a-t-elle souligné. En marge de ces différentes rencontres, le FAFOA a organisé une cérémonie d'hommage à son secrétaire exécutif sortant Babatunde Oladapo, pour son énorme contribution au rayonnement de l'institution au cours de ces 13 dernières années.

« Lorsque M. Oladapo a pris les rênes du FAFOA, il y a plus d'une décennie, notre organisation n'en était qu'à ses débuts. Sous sa direction visionnaire, elle est devenue une institution incontournable, un pilier de la coopération fiscale en Afrique de l'Ouest. Avec une détermination sans faille, il a su poser les fondations d'un réseau solide, réunissant les administrations fiscales de la région autour d'une ambition commune : bâtir des systèmes fiscaux modernes, équitables et tournés vers l'avenir. Grâce à son leadership, le FAFOA a grandi en stature et en influence, devenant un modèle de collaboration régionale », a confié la présidente du conseil du FAFOA, Eliane Talato Djiguemdé.

Tout en souhaitant une nouvelle vie empreinte de bonheur, de sérénité et de succès à Babatunde Oladapo, qui restera à jamais une figure emblématique de notre famille FAFOA, Mme Djiguemdé l'a invité à toujours apporter son soutien au nouveau secrétariat exécutif. « Cet événement marque également une transition importante dans la vie du FAFOA avec la prise de fonction de M. Jules Tapsoba, en tant que secrétaire exécutif.

Nous mesurons l'importance du soutien collectif et des contributions individuelles des membres du FAFOA, gage d'un succès continu des activités du FAFOA. Je vous prie, Mr Oladapo, d'assurer votre soutien constant à votre successeur Mr. Jules Tapsoba, nouveau Secrétaire Exécutif du FAFOA », a-t-elle souhaité. Au cours de la soirée d'hommage, le secrétariat exécutif a traduit sa gratitude aux ministres Burkinabè de l'Economie et des Finances, Aboubakar Nacanabo, et des Affaires étrangères et de la Coopération, Jean Marie Karamoko Traoré, pour leur soutien constant au FAFOA.