Ile Maurice: 65 % des véhicules dormaient sur le parc automobile

La gestion des voitures VIP aux Casernes centrales revient sur le tapis après la publication du rapport de l'Audit rendu public mardi. Celui-ci met en lumière les déficiences dans le parc automobile VIP, géré par les policiers de la Transport Guard Room aux Casernes centrales.

Au 30 juin 2024, le parc comprenait 80 véhicules de luxe, qui avaient été préalablement restitués par les membres de l'Assemblée nationale et les fonctionnaires du gouvernement. L'approbation du secrétaire du Cabinet et chef de la Fonction publique doit être obtenue avant l'attribution d'une voiture du parc à un fonctionnaire qui en fait la demande. Le rapport de l'Au dit constate une faible utilisation des voitures VIP : 65 % des véhicules de ce parc automobile étaient inutilisés.

Sur une flotte de 80 véhicules du parc automobile, dont 60 étaient disponibles pour utilisation, les points suivants ont été notés : seuls 21 véhicules, soit 35 %, ont été attribués ; et 39 voitures, soit 65 %, étaient garées dans l'enceinte de la caserne et étaient inutilisées en raison d'une absence de demandes. Parmi ces 39 voitures, 17 sont restées inutilisées entre deux et cinq ans. Vingt véhicules, soit 25 % de l'ensemble de la flotte, attendaient d'être considérés par une commission d'enquête.

Selon le document État quotidien des voitures VIP, en date du 16 août 2024, il y avait 64 véhicules dans le parc automobile VIP. Une enquête interne menée le même jour a révélé que 14 véhicules attendaient des réparations chez des concessionnaires, qu'une commission d'enquête allait être proposée pour un véhicule et que les 49 véhicules restants étaient considérés comme étant en bon état de marche. Sur les 49 véhicules disponibles, seuls 24 ont été attribués à des bénéficiaires tandis que 25 sont restés inutilisés aux Casernes centrales. Il y avait des coûts de rétention inutiles pour maintenir un véhicule dans une flotte dont ceux liés à la dépréciation, à l'administration, aux réparations et à l'entretien.

Le département de la police a expliqué au bureau de l'Audit qu'il est uniquement chargé de l'entretien et de la maintenance des voitures VIP et qu'il suit toutes les directives données par le bureau du Premier ministre (PMO) par rapport à l'application de politique appropriée en matière de gestion des voitures VIP. De nouvelles voitures sont achetées pour les bénéficiaires du Government Official Car Scheme tombant sous les Centrally Managed Initiatives of Government au ministère des Finances.

Ce dernier accorde des fonds pour l'acquisition de voitures de fonction selon les critères d'admissibilité fixés par le rapport Pay Research Bureau (PRB) et conformément à la décision du High Powered Committee. Un montant de Rs 209,4 millions ont été dépensées par le gouvernement au cours des trois derniers exercices financiers de 2021-22 à 2023-24 pour l'acquisition de 92 nouvelles voitures VIP en vue de leur attribution aux bénéficiaires du gouvernement.

Deux voitures VIP ont été attribuées à un ancien fonctionnaire qui agissait comme comptable pour les services de police au lieu d'une, ce qui est contraire aux dispositions du rapport PRB 2021. Le fonctionnaire a utilisé deux voitures VIP simultanément au cours de l'exercice financier 2023-24, à savoir les voitures dont les numéros sont 1 RM 18 et 123 RM 19. Le premier véhicule a été restitué au parc automobile, le 12 juin 2024, et le comptable s'est vu attribuer une autre voiture, une Porsche Macan, portant le numéro 95 RM 19 le même jour. L'approbation du secrétaire du cabinet et chef de la Fonction publique n'a pas été recherchée pour l'attribution de deux voitures VIP à l'ancien comptable.

On se souvient qu'une lettre anonyme avait été envoyée à la Financial Crimes Commission (FCC) en juin 2024. Le dénonciateur parlait d'acquisitions douteuses faites par l'ex-commissaire de police (CP), Anil Kumar Dip. Contrairement aux dispositions du PRB, il aurait utilisé l'argent des contribuables pour acheter deux voitures de luxe pour sa fille et son fils. Prix de la Porsche Macan et de la BMW X6 ? Rs 16 920 880... Ce qui est en violation avec l'article 43 de la FCC Act 2023. En outre, au lieu d'utiliser l'argent de son allocation carburant pour sa voiture officielle, comme a fait mention le «corbeau», il aurait utilisé le Police Indent Form pour faire le plein de son véhicule, ainsi que le ravitaillement de la Porsche Macan et de la BMW X6M. Les voitures ne seraient pas enregistrées au nom d'Anil Kumar Dip mais au nom de la Mauritius Police Force.

Selon le rapport du PRB, les berlines auraient dû être achetées et enregistrées au nom du CP, s'il s'agissait d'un usage privé comme stipulé. Le dénonciateur accusait le CP d'utiliser trois nouvelles voitures officielles du gouvernement, finan cées par l'argent des contribuables, et d'une valeur de Rs 22 870 880, pour lui, sa fille Chitra et son fils Chundun. Or, en tant que CP, il n'avait le droit d'utiliser qu'une seule voiture offi cielle. Une enquête, qui est restée au fond d'un tiroir et qui devrait assu rément intéresser la FCC en 2025.