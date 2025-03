Ile Maurice: Ameegah Paul félicitée par le ministère de la Sécurité sociale pour sa décoration républicaine

Le 12 mars dernier, à l'occasion des 57 ans de l'indépendance de Maurice, Ameegah Paul a été élevée au rang de Member of the order of the Star and Key of the Indian ocean (MSK), une décoration rare qui reconnaît son courage et de son dévouement.

Ce fut l'occasion de rendre hommage à cette jeune femme atteinte de paralysie cérébrale partielle, qui malgré les défis, a su être un exemple de résilience.

Suivante cette décoration républicaine, une cérémonie a été organisée au bureau du ministre de la Sécurité sociale, Ashok Subron, à Port Louis, hier, en présence des parents d'Ameegah Paul, de ses amis ainsi que des membres de l'Association pour les Droits des Handicapés. Ce fut un moment d'émotion intense où l'on a célébré non seulement les exploits d'Ameegah Paul, mais aussi l'engagement de toute une communauté en faveur des droits des personnes en situation de handicap.