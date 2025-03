Ile Maurice: Pour y voir plus (Serge) Clair

opinion

C'est un homme politique né un 1er avril. Mais sa longue carrière, ce n'est pas de la blague. Elle est retracée dans une biographie qui sera dévoilée le jour anniversaire de Serge Clair (photo), ancien chef commissaire de l'Assemblée régionale de Rodrigues. Mardi prochain, celui qui est né le 1er avril 1940, fêtera ses 85 ans.

C'est Rose de Lima Edouard, une ancienne élue de l'Organisation du Peuple de Rodrigues (OPR), qui signe cette biographie qui raconte non seulement le parcours politique de Serge Clair, mais aussi et surtout l'homme. Pour l'heure, le titre de la biographie reste sous couverture. L'ouvrage ne sera livré que le mardi 1er avril, lors de la fête d'anniversaire de Serge Clair à Mon Lubin. Point d'orgue d'une aventure qui a commencé pendant la dernière année où Serge Clair était chef commissaire, en 2021-2022.

«Apres la réunion du Conseil exécutif, un vendredi, on discutait de son parcours. Plusieurs personnes, de Maurice et de Rodrigues, avaient déjà approché Serge Clair pour écrire sa biographie. Chose qu'il avait refusée. Ce vendredi-là, on essayait tous de le convaincre de franchir le pas et de donner son accord à quelqu'un pour écrire sa biographie», se souvient Rose de Lima Edouard. Serge Clair s'est alors tourné vers elle et lui a dit, «ekrir li to mem».

Après des débuts «timides», confie-t-elle, les choses commencent à prendre forme en 2022 (NdlR : le 4 mars de cette année-là, Serge Clair a participé à sa dernière fonction officielle en tant que chef commissaire). Rose de Lima Edouard et son leader enchaînent les réunions auxquelles l'épouse de Serge Clair aussi assiste parfois. «Un jour, je lui ai proposé plusieurs titres potentiels pour la biographie.» Il en a proposé un autre. «Par la suite, fidèle à lui-même, il m'a donné carte blanche pour que je m'exprime artistiquement et que je choisisse la ligne directrice du livre», ajoute l'auteure de la biographie.

Ce livre qui raconte 85 ans de vie reprend le fil de l'existence du sujet depuis son enfance, sa jeunesse, son engagement politique, social et culturel, sa vie de famille. Cette biographie «célèbre Serge Clair, une personnalité de Rodrigues, de la République et de l'indianocéanie», précise Rose de Lima Edouard. Pour la réaliser, elle a eu accès aux archives personnelles de Serge Clair et a interviewé une série d'intervenants : des membres de sa famille à Rodrigues et ailleurs, ses collaborateurs, «des gens qui étaient là à des moments importants de sa vie». D'autres intervenants ont signé des textes qui figurent dans l'ouvrage.

Cette biographie promet de nous faire marcher dans les pas de l'homme de Corail. Celui qui a fréquenté les collèges Bhujoharry et St Esprit. Celui qui a été le premier Rodriguais ordonné prêtre à Marie Reine de La Paix en août 1966, avec Georges Piat et Robert Jauffret. Dix ans plus tard, en octobre 1976, place à «l'affaire Clair». L'évêque de Port-Louis d'alors, monseigneur Jean Margéot, déclare publiquement qu'il n'autorisera aucun prêtre à se porter candidat aux élections. Serge Clair quitte alors la robe pour le manteau de l'homme politique.

Rose de Lima Edouard dit avoir profité de cette biographie pour «traduire certains éléments historiques de l'oralité à l'écrit». Au fil de l'écriture, deux aspects l'ont marquée, dit-elle : «Serge Clair n'est pas seulement le père de l'Autonomie. Il est l'initiateur de beaucoup de premières à Rodrigues. Parfois, je ne comprenais pas sa réaction par rapport à certaines situations. En faisant ce bond dans l'histoire, j'ai mieux appréhendé sa posture. J'ai compris que la passion de Serge Clair, c'est Rodrigues, tout simplement.»