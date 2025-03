Togo: Moins d'aide, plus de partenariats - La stratégie européenne pour le pays

L'Union européenne (UE) réaffirme son engagement envers le développement du Togo, en adoptant une approche allant au-delà de l'aide traditionnelle.

Pour l'ambassadeur de l'UE, Ceri Jones Gwilym, l'aide au développement ne suffit plus à générer une transformation économique durable.

'Pour créer des emplois et accélérer la croissance, il faut un secteur privé togolais et européen fort », a-t-il affirmé jeudi sur la télévision nationale.

L'ambassadeur plaide pour une coopération renforcée entre les entreprises togolaises et européennes, fondée sur une logique d'investissement et de partenariat gagnant-gagnant. L'objectif : faire de l'UE un acteur du développement économique, en complément des actions sociales et institutionnelles déjà menées.

Ceri Jones Gwilym adopte une approche de proximité, multipliant les visites sur le terrain pour suivre les projets en cours dans les domaines des infrastructures, de l'éducation et de la santé. Cette immersion, selon lui, permet une meilleure compréhension des réalités locales et une efficacité accrue des projets européens.

L'ambassade européenne à Lomé sert également de plateforme de coordination entre les États membres. Une réunion mensuelle rassemble les ambassadeurs européens pour harmoniser les priorités et garantir la complémentarité des initiatives bilatérales et communautaires.

À travers cette nouvelle dynamique, l'UE veut s'affirmer comme un partenaire stratégique du Togo, misant sur l'investissement, l'entrepreneuriat et la coopération économique pour construire un développement plus durable et inclusif.