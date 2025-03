Gabon: Campagne pour la présidentielle - En attendant le plébiscite de Nguema

C'est ce samedi 29 mars 2025 que s'ouvre officiellement la campagne pour la présidentielle du 12 avril prochain au Gabon. C'est une campagne pas comme les autres.

En effet, c'est la toute première fois, dans l'histoire politique du Gabon, qu'une campagne va se dérouler sans les Bongo dont la dynastie a régné, sans partage, depuis plus d'un demi-siècle dans ce petit pays d'Afrique centrale. C'est également la campagne d'une présidentielle qui viendra mettre fin à la transition au Gabon et rétablir l'ordre constitutionnel normal qui a été perturbé fin août 2023, depuis que des hommes en kaki ont fait irruption dans le Palais du Bord de la mer.

On est donc tenté de dire que c'est une nouvelle ère qui s'ouvre pour le Gabon. Mais lorsqu'on regarde les candidats qui sont en lice, on ne peut s'empêcher d'émettre des réserves. C'est une élection qui, de par le nombre de prétendants passés de quatre au double, laisse croire à une ouverture du jeu démocratique. Mais d'ouverture, il n'en est pas vraiment question.

On se dirige vers un simulacre de campagne

Puisque parmi les huit déclarés, se dégage un super favori qui, il ne faut pas chercher loin, n'est personne d'autre que le général, pardon Son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema. Oui, le tombeur du président Ali Bongo est bien candidat à la présidentielle d'avril prochain. Pourtant, il avait promis aux Gabonais, dès sa prise du pouvoir, de le remettre à un civil au terme d'une transition qui, elle-même, ne dépasserait pas deux ans.

Mais ça, c'était avant. Puisqu'entre-temps, les choses ont changé, et le militaire est devenu civil. En effet, le général qui était le patron de la garde républicaine jusqu'à son coup d'Etat, a troqué le treillis contre la veste et la cravate, ne faisant plus mystère de sa volonté de garder sa «chose». Ayant pris goût aux délices du pouvoir, l'ancien aide-camp de feu Omar Bongo a ainsi balayé la maison pour s'y installer confortablement.

Et, visiblement, il ne compte pas s'en aller de sitôt. Sa candidature déclarée, le 3 mars dernier, à la présidentielle du 12 avril, et sa renonciation à son statut de militaire, en donnent la preuve évidente. En fait, on voyait venir Brice Clotaire Nguema. En effet, pour ne pas prendre le risque de rater son coup, il l'a minutieusement préparé. Il a d'abord phagocyté les partis politiques en les suspendant pour trois ans, le temps d'avoir une base solide.

Puis, il a travaillé à écarter tous les candidats sérieux capables de lui tailler des croupières. Et parmi les grands absents du scrutin qui se profile à l'horizon, on pense notamment au candidat de l'opposition Albert Ondo Ossa qui a défié Ali Bongo en 2023, et qui, selon plusieurs observateurs, serait même le véritable vainqueur de la dernière présidentielle.

A l'orée de cette campagne présidentielle, sur les sept autres candidats qui sont en lice, seul l'ancien Premier ministre Alain-Claude Bilie By Nze, se présente comme l'adversaire le plus sérieux de M. Nguema. C'est dire si on se dirige vers un simulacre de campagne qui, elle-même, ne pourra que déboucher sur une élection sans enjeux ; les résultats étant connus d'avance.

Brice Clotaire Oligui Nguema ne fait pas mieux que la dynastie des Bongo

Le général putschiste ayant réuni toutes les conditions pour s'assurer une victoire sans coup férir. Le général qui est revenu à la vie civile va, sans aucun doute, se faire plébisciter au terme du scrutin du 12 avril. C'est dire si celui qui a promis d'organiser des élections «libres, transparentes et apaisées», ne cherche, en réalité, qu'à donner une base légale à son pouvoir sous le couvert d'une démocratie de façade.

Voici un homme qui a longtemps mangé à la soupe du père, qui était au premier plan sous le règne du fils, qui a fini par mettre fin à la dynastie, et qui se retrouve subitement à faire du Bongo sans Bongo. Même s'il s'en est toujours défendu, les actes trahissent les mots. Voici un général qui a renoncé à son statut de militaire pour les délices du pouvoir, qui a fait un coup d'Etat pour chasser un président qu'il considérait «mal élu», et qui se retrouve aujourd'hui à préparer sa propre élection.

Ayant ainsi torpillé la classe politique et en ayant usé de stratagèmes pour fermer le jeu politique à tous les candidats, Brice Clotaire Oligui Nguema est en roue libre. En tous les cas bien des Gabonais qui voyaient s'ouvrir une nouvelle ère, qui pensaient pouvoir enfin goûter à l'alternance qu'ils n'ont jamais connue depuis les indépendances, devraient encore patienter.

Mais après tout, c'est à la population gabonaise de décider en âme et conscience de qui présidera à leurs destinées, pour peu que toutes les garanties d'équité, d'inclusion et de transparence soient réunies. Et c'est là où le bât blesse déjà.