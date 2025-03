Ile Maurice: Une célébration entre héritage et avenir

Le 19 mars, Casela Nature Parks a célébré avec fierté ses 45 ans d'excellence dans le domaine du tourisme, de la conservation et de l'éducation environnementale à Maurice.

Depuis sa création en 1979, le parc a évolué pour devenir bien plus qu'un simple lieu de loisirs : il est désormais un acteur clé dans la préservation de la biodiversité et un pionnier de l'éco-responsabilité. Pour célébrer cette étape marquante, Casela a organisé une série d'événements, mettant en lumière non seulement son riche passé, mais aussi sa vision ambitieuse pour l'avenir.

Au départ, le parc était un espace uniquement dédié aux oiseaux exotiques, le fameux Casela Bird Park. Mais, au fil des années, ce petit parc est devenu un véritable havre de nature et d'aventure de 350 hectares, proposant des activités aussi diversifiées que des safaris, des rencontres inoubliables avec des lions, des rhinocéros, des zèbres et des girafes, ainsi que des attractions comme la tyrolienne ou le Tulawaka, un parcours aventure unique. Aujourd'hui, Casela est bien plus qu'un simple zoo : il offre une expérience immersive, alliant divertissement, éducation et sensibilisation à l'environnement.

Dhiren Ponnusamy, Chief Executive Officer (CEO) du Medine Group, a tenu à souligner, lors de cet anniversaire, l'importance de l'innovation dans la vision du parc : «Casela incarne notre engagement envers un développement durable, conjuguant innovation, respect de l'environnement et proximité avec nos communautés. À l'occasion de nos 45 ans, nous réitérons notre volonté d'émerveiller nos visiteurs et de confirmer notre position en tant que destination de loisirs incontournable à Maurice.» Le parc a effectivement su évoluer en anticipant les attentes des visiteurs et les enjeux environnementaux, consolidant ainsi sa place de leader dans le secteur du tourisme durable.

L'une des grandes annonces lors de cette célébration a été l'accueil de 50 nouveaux animaux venus directement d'Afrique du Sud, dont des antilopes, des girafes et d'autres espèces fascinantes. Ces nouvelles arrivées enrichissent la biodiversité du parc et promettent aux visiteurs une expérience encore plus spectaculaire. Ces animaux seront logés dans des espaces modernes, conçus pour répondre à leurs besoins et pour garantir leur bien-être, une valeur essentielle à Casela.

Ainsi, le bien-être animal est au coeur des préoccupations du parc. «Nous avons toujours mis un point d'honneur à offrir à nos animaux un environnement sécurisé et adapté à leurs besoins. Nous avons créé des espaces de vie favorisant leur bien être et avons mis en place des programmes de soins adaptés», a expliqué Thierry Arékion, Managing Director de Casela Nature Parks. L'introduction de nouvelles pratiques écoresponsables, comme les safaris en EZ Raiders, permet de réduire l'empreinte écologique du parc tout en offrant des expériences inoubliables aux visiteurs.

Cette année, de nouvelles initiatives verront le jour, comme le lancement de quads électriques pour une exploration plus respectueuse de l'environnement. Le parc a également repensé son système de réservation en ligne pour rendre l'expérience visiteur encore plus fluide et agréable. La vision de Casela pour l'avenir ne se limite pas à la seule modernisation de ses infrastructures. Le parc continue d'investir dans l'innovation, tout en restant fidèle à ses valeurs fondamentales de respect de l'environnement et de préservation de la biodiversité. En effet, la durabilité est au coeur de sa stratégie de développement, avec un engagement constant pour réduire son empreinte écologique et protéger les écosystèmes locaux.

«Casela a toujours été un pionnier de la protection de la biodiversité, et nous continuerons avec la même passion et la même audace. Nous voulons faire de ce parc un modèle d'harmonie entre l'homme et la nature, un lieu où chaque expérience laisse une empreinte positive», a conclu Thierry Arékion.