Ile Maurice: Une «accélération» de la cause du «langaz mama»

«Je ne peux vous laisser dire votre discours en entier en Kreol, pour le moment. Cela va venir». Shirin Aumeeruddy Cziffra, speaker, interrompt Joanna Bérenger, qui a entamé son intervention lors des débats sur le Bail (Amendment) Bill en Kreol Morisien.

C'était le mardi 26 mars. La junior minister insiste : «Rien ne nous empêche de donner une lecture plus démocratique à la Constitution dès maintenant, sans attendre la création des comités.» Mais face au refus de la speaker, la Junior minister lance : «Mon discours sera comme le Kreol Morisien, réduit au silence.»

Par la suite, la speaker va rappeler que le Standing Order 5 stipule que les débats «shall be in the English language but a member may address the assembly in French.» Shirin Aumeeruddy-Cziffra aura auparavant déclaré : «Tout le monde connaît mon opinion personnelle sur l'introduction du Kreol au Parlement.» La speaker a alors saisi l'occasion pour demander au Premier ministre de réfléchir à la mise en place d'un «Select Committee sur l'introduction du kreol au Parlement. Je n'ai aucun doute que la plupart des membres de l'Assemblée nationale vont probablement soutenir cela». Elle a cité les divers comités fraîchement constitués, dont le Standing Orders Committee. «Il devra peut-être se pencher sur ce sujet.»

De son point de vue de linguiste, Arnaud Carpooran, président de la Creole Speaking Union, «prend note qu'il y a eu la proposition intéressante faite au Premier ministre de mettre en place un Select Committee». Un Select Committee est un groupe de parlementaires, qui a pour mission d'enquêter sur un sujet spécifique. Lors de ses travaux, le Select Committee a des interactions avec le public et des personnes ressources. «Pour l'introduction du Kreol au Parlement, l'étape du Select Committee est essentielle», souligne Arnaud Carpooran.

À l'évocation d'un Select Committee, le président de la Creole Speaking Union considère que la question de l'entrée du kreol au Parlement s'est «accélérée» et qu'il s'agit là d'un «développement majeur». Car la proposition vient de la speaker de l'Assemblée nationale, «ce qui a un poids énorme».

Il y a un peu plus d'un mois, le 21 février, à l'occasion de la Journée internationale de la langue maternelle, Shirin Aumeeruddy-Cziffra avait répondu à l'invitation de la Creole Speaking Union, pour marquer la journée internationale de la langue maternelle à l'université de Maurice. «Nous avons été agréablement surpris par sa déclaration ce jour-là», rappelle Arnaud Carpooran, après que la speaker a déclaré : «Kreol bizin rant dan Parlman.»

Par la suite, l'équipe qui planche sur le projet Promoting Institutional Democracy through Language Access in Kreol Repiblik Moris and Digital Innovation, financé par la Higher Education Commission, a eu une séance de travail avec la speaker. Des membres du département informatique ont rencontré l'équipe qui, à l'Assemblée nationale, gère les retransmissions de la Parliament TV et la logistique pour que ces débats soient retranscrits dans le Hansard. «Ensemble, nous avons réfléchi à un calendrier», indique Arnaud Carpooran. D'autres rencontres sont prévues entre les deux parties.

La proposition d'un Select Committee formulée par la speaker «met une pression additionnelle sur l'équipe. Nous devons accélérer». Arnaud Carpooran y voit aussi un «encouragement». Il souligne qu'«avant, c'était une initiative académique, avec des universitaires entourés de collaborateurs. Désormais, ce n'est plus uniquement un projet de recherche. Il a gagné en prestige et a pris une ampleur nouvelle depuis le 21 février».