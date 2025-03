Sénégal: Rufisque - Le geste d'un policier exemplaire qui suscite admiration et respect

A Rufisque, un fonctionnaire de Police a été filmé en train de conscientiser des populations très remontées et barrant la circulation pour exprimer leur colère. Ces images qui ont fait le tour de la toile sont un bel exemple dont tout "homme de tenue" devrait s'inspirer pour une bonne entente entre les forces de défense et de sécurité et la population.

Des images largement partagées sur les réseaux sociaux montrent un fonctionnaire de police en train de conscientiser et inviter, à la raison, des populations très remontées. La scène a été filmée au quartier Diamaguène de Rufisque par une chaîne de Télévision locale de la vieille ville, montrant, en effet, de nombreuses foules rufisquoises en colère barricadant les routes à la suite d'un accident mortel.

Le geste de cet adjudant stagiaire, à la police centrale de Rufisque du nom de Moustapha Diédhiou a été salué à sa juste valeur par bon nombre de concitoyens. Car, en lieu et place de la répression par de jets de grenades lacrymogènes pour les disperser, il a opté pour le dialogue et privilégié le compromis pour les dissuader.

Ainsi, grâce à cette vidéo, les faits n'ont pas échappé à sa médiatisation. Cependant, ce qui est important à retenir, c'est que dans les rangs de ce corps indispensable qu'est la police, il n y a aucun ennemi du peuple. Ils en sont les protecteurs et le paient souvent par le sang versé jusqu'au péril de leur vie.

A noter aussi que le juste milieu pour assurer le respect des libertés individuelles d'un côté, le maintien de l'ordre public de l'autre, est complexe. Les risques de dérapage sont permanents. Pour être d'avantage respectés, forces de défense et de sécurité doivent toujours être exemplaires à tout point de vue. Aussi doivent-ils disposer des moyens d'exemplarité. Et cela passe par une formation accrue et probablement permanente, une révision des modes d'intervention, une revalorisation du métier. Le chantier est immense.

En tout cas, ce geste de l'Adjudant de Police Stagiaire, Moustapha Diédhiou de la 48ème Promotion des Sous-officiers de Police faisant office d'adjoint de Commandant du corps urbain de Rufisque est un bel exemple de citoyenneté et de dévouement comme prôné dans la devise de la Police Nationale: "Gardez toutes les aptitudes vous permettant d'être au service de votre peuple et de la nation, en toute exemplarité, dans l'honneur et le respect des lois de la République".