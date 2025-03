Afrique: Coupe d'Afrique des Nations U-17 - Le profil de la Somalie

Les Ocean Stars sont de retour ! En pleine progression, la Somalie entame cette Coupe d'Afrique des Nations U-17 CAF TotalEnergies avec la volonté de dépasser sa performance de la dernière édition, où elle n'avait pas franchi la phase de poules. Avec un effectif largement renouvelé, les Ocean Stars comptent sur l'expérience acquise lors de leur précédente campagne pour défier les grandes équipes de la catégorie et nourrir des ambitions plus grandes.

Comment l'équipe s'est qualifiée

Troisième du tournoi CECAFA U-17, la Somalie a tiré parti de l'élargissement du nombre de pays participants pour décrocher sa place en tant que repêchée. Après une défaite en demi-finale contre l'Ouganda, futur vainqueur du CECAFA U-17 (4-1), les Somaliens ont remporté la médaille de bronze en battant le Soudan du Sud (2-2, 4-2 t.a.b.), se donnant ainsi l'opportunité de participer à la Coupe d'Afrique des Nations U-17 CAF 2025.

Palmarès de la Somalie à la CAN U-17

Pour la deuxième fois consécutive, la Somalie participe à la Coupe d'Afrique des Nations U-17 CAF TotalEnergies. Lors de leur première apparition dans cette compétition, les Ocean Stars avaient terminé à la quatrième place du Groupe A, avec un seul point. Le jeune Dinii avait marqué l'histoire en devenant le premier buteur somalien lors d'une CAN U-17, en inscrivant un but face au Congo (1-1).

Joueurs à suivre

● Farhan Isaq (milieu de terrain) : Son intelligence de jeu et sa vision du terrain lui permettent de dicter le rythme du jeu et de distribuer des passes décisives. Doté d'une technique raffinée et d'une capacité à récupérer des ballons, il joue un rôle clé dans l'équilibre de son équipe. Sa maturité et sa capacité à prendre des décisions sous pression font de lui un atout précieux au milieu du terrain. Isaq se distingue également par son endurance et son travail défensif, apportant stabilité et créativité à son équipe.

● Sakariye Maxamuud (attaquant) : Son sens du placement et sa finition clinique en font un redoutable buteur, capable de marquer à tout moment. Maxamuud combine également une grande mobilité avec une technique de dribble qui lui permet de déstabiliser les défenseurs adverses. En plus de ses qualités offensives, il sait se montrer altruiste, offrant parfois des passes décisives à ses coéquipiers.

Le sélectionneur : Nuur Maxamed

Reconnu pour sa vision stratégique et une approche tactique bien définie, son objectif principal est de bâtir une équipe solide, disciplinée et capable de rivaliser avec les grandes nations du football africain. Il met l'accent sur un jeu collectif fluide, combinant une défense robuste et un milieu de terrain créatif pour soutenir les attaquants.

Maxamed privilégie un style de jeu équilibré, où la possession du ballon est essentielle, tout en veillant à ce que son équipe puisse rapidement passer à l'attaque lorsque l'occasion se présente. Il valorise également l'agilité et la mobilité, en encourageant ses joueurs à se déplacer sans ballon, à prendre des initiatives et à être constamment en mouvement. Sur le plan défensif, il insiste sur l'importance de l'organisation et de la solidarité, chaque joueur étant responsable de couvrir ses coéquipiers et de rester compact.

Avec sa vision tactique, le Somalien cherche à tirer le meilleur parti des talents de ses joueurs, tout en les préparant à affronter les défis de la scène continentale. Son approche met en avant l'amélioration continue et l'adaptation en fonction des adversaires, visant à renforcer la compétitivité de la Somalie sur la scène internationale.

Ambitions et analyse du groupe

Pour sa deuxième participation à la CAN U-17 CAF TotalEnergies, la Somalie évolue dans un Groupe C très compétitif.

● Sénégal : Champion d'Afrique U-17 en titre, le Sénégal vise à conserver son titre et à affirmer sa suprématie dans cette catégorie.

● Gambie : Les Young Scorpions cherchent à prouver à l'Afrique qu'ils possèdent des atouts indéniables.

● Tunisie : L'équipe tunisienne, forte de son potentiel athlétique et de son jeu explosif, est déterminée à se mesurer aux grandes nations et à faire valoir ses qualités sur la scène continentale.