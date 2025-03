Afrique: Coupe d'Afrique des Nations U-17 - Le profil du Sénégal

Champion d'Afrique U-17 en titre, le Sénégal aborde l'édition 2025 de la Coupe d'Afrique des Nations U-17 CAF TotalEnergies avec la même détermination que lors de son sacre. Ibrahima Sory Sow est le seul rescapé de cette épopée, mais le sélectionneur Pape Ibrahima Faye reste ouvert à toutes les options, laissant entrevoir une équipe potentiellement surprenante au Maroc.

Comment l'équipe s'est qualifiée

En novembre dernier, les Lionceaux de la Teranga ont décroché leur billet pour la Coupe d'Afrique des Nations U-17 CAF TotalEnergies en remportant le tournoi UFOA A au terme d'une finale palpitante contre le Mali (3-3, 5 t.aB 4). Cette rencontre, disputée dans une atmosphère électrique, a tenu toutes ses promesses avec un scénario riche en rebondissements.Ce succès témoigne de la progression constante du football sénégalais chez les jeunes, confirmant la qualité du travail de formation entrepris ces dernières années. En s'imposant dans ce tournoi, les Lionceaux ont envoyé un message fort à leurs futurs rivaux, affirmant leur ambition de briller sur la scène continentale.

Palmarès du Sénégal à la CAN U-17

Le Sénégal a marqué l'histoire en décrochant son premier titre à la Coupe d'Afrique des Nations U-17 en 2023, confirmant ainsi la montée en puissance de sa formation. Emmenés par leur capitaine Amara Diouf, les Lionceaux de la Teranga ont affiché une maîtrise impressionnante tout au long de la compétition. Solides en défense et redoutables en attaque, ils ont surclassé leurs adversaires dès la phase de groupes avant d'élever leur niveau dans les matchs décisifs. En finale, face au Maroc, ils ont fait preuve de caractère pour renverser la situation et s'imposer 2-1. Amara Diouf, véritable chef d'orchestre, a brillé par son talent, sa vivacité et son efficacité, terminant meilleur buteur du tournoi avec 5 buts.

Joueurs à suivre

● Ibrahima Sory Sow (Milieu de terrain) : Doté d'une grande intelligence de jeu, il excelle dans la récupération du ballon et la distribution, apportant équilibre et fluidité au milieu de terrain. Sa vision et sa capacité à casser les lignes en font un élément clé du dispositif sénégalais. Travailleur infatigable, il se distingue aussi par son engagement défensif et sa lecture du jeu.

● Sidi Barham Ndiaye (Attaquant) : Avec une vitesse impressionnante et une technique raffinée, Sidi Barham Ndiaye sait parfaitement déstabiliser les défenses grâce à ses dribbles percutants et son sens du placement. Son instinct de buteur et sa capacité à conclure les actions en font un atout précieux pour son équipe. Au-delà de sa rapidité, il fait preuve d'une maturité surprenante pour son âge, ce qui lui permet de se démarquer dans des compétitions de haut niveau. Grâce à son talent, il est destiné à connaître une brillante carrière et à marquer de son empreinte le football africain.

● Baytir Fall (Attaquant) : Sa puissance physique combinée à une grande mobilité lui permet de se démarquer dans les duels et de s'impliquer activement dans le jeu offensif. Grâce à sa capacité à prendre des décisions rapides et à sa détermination, Fall sait se rendre dangereux devant le but, tout en étant un excellent travailleur de l'ombre. Son intelligence de jeu et sa polyvalence en font un joueur capable de s'adapter à différentes situations. Avec son potentiel, il est destiné à évoluer vers des niveaux plus élevés du football africain.

Le sélectionneur : Pape Ibrahima Faye

Ancien sélectionneur des U-15, Pape Ibrahima Faye a pris la relève de Serigné Saliou Dia, récemment nommé à la tête des U-20. Cette transition dans le staff technique n'a pas affecté les ambitions du groupe, bien au contraire. Sous la direction de Faye, les Lionceaux de la Teranga ont brillé lors du tournoi UFOA A, décrochant un nouveau titre de champions. Ce succès témoigne de la solidité de l'équipe, mais aussi de la vision du sélectionneur, qui a su conserver une cohésion et une discipline tactique malgré le changement à la tête de l'équipe.

Pape Ibrahima Faye a su instaurer une dynamique de travail basée sur la rigueur et l'ambition, tout en cultivant une atmosphère de confiance autour des jeunes talents. Son approche méthodique et son accent sur l'unité du groupe ont permis aux joueurs de s'épanouir et de se dépasser. À travers ses choix tactiques, il a renforcé les points forts du collectif tout en corrigeant les faiblesses, ce qui a permis à son équipe de se démarquer sur la scène ouest-africaine.

Avec ce nouveau sacre et une équipe qui semble de plus en plus prête à relever les défis, la version "PIF" du Sénégal paraît plus armée que jamais pour viser le titre continental à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations U-17. La philosophie de Faye, axée sur le travail d'équipe, l'engagement et la performance, fait des Lionceaux de la Teranga des prétendants sérieux pour ce prestigieux trophée.

Ambitions et analyse du groupe

L'objectif des Lionceaux de la Teranga est de défendre leur titre et de conserver leur statut de champion d'Afrique lors de la Coupe du Monde U-17 de la FIFA. Cependant, la tâche ne sera pas facile, car le Sénégal évoluera dans un groupe C très compétitif, aux côtés de :

● Gambie - Double championne d'Afrique en 2005 et 2009, la Gambie revient dans cette compétition avec des arguments solides et des joueurs expérimentés qui ne manqueront pas de mettre à l'épreuve les ambitions sénégalaises.

● Somalie - Après une première participation réussie lors de la dernière édition, les Ocean Stars nourrissent de grandes ambitions et comptent bien transformer les attentes placées en eux en performances sur le terrain.

● Tunisie - Une équipe athlétique et explosive, dont le jeu dynamique mettra à l'épreuve la solidité défensive des Lionceaux et offrira un défi de taille pour les jeunes sénégalais.

Ce groupe relevé promet de nombreuses confrontations passionnantes, et les Lionceaux devront faire preuve de tout leur talent et de leur détermination pour sortir indemnes de ces matchs.