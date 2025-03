Afrique: CAN U-17 CAF TotalEnergies 2025 - Junior Abou Lopez rassurant avant l'entrée du Cameroun en compétition

Arrivée au Maroc samedi dernier en vue de participer à la Coupe d'Afrique des Nations U-17 CAF TotalEnergies prévue du 30 mars au 19 avril 2025, l'équipe U-17 du Cameroun poursuit sa préparation dans la sérénité.

Le moral est d'autant plus au beau fixe que le coach Alioum Saidou et ses poulains ont été rassurés par le bilan des trois matches amicaux disputés depuis leur arrivée au Royaume chérifien.

Battus 0-3 par la Côte d'Ivoire samedi soir, les cadets camerounais se sont réveillés de fort belle manière, en dominant leurs homologues marocains lundi, sur le score de 8 buts à 3. Un succès remportés grâce aux réalisations de Franck Mafany Luma (2 buts), David Yannick Bondoma (2 buts), André Jordan Emini Zibi (2 buts), Oumar Amir Tsombeng (1 réalisation) et Arnold Massokon (1 but). Ils ont terminé leur phase de préparation en beauté en battant également l'Ouganda, mercredi, sur le score de 4 buts à 3.

Capitaine de la sélection camerounaise, le gardien Junior Abou Lopez qui disputera sa deuxième CAN U-17 CAF TotalEnergies après l'édition 2023 en Algérie, se réjouit de ces résultats qui ont le mérite de doper le mental des Lionceaux avant leur entrée en scène dans le tournoi, le lundi 31 mars 2015 contre le Burkina Faso.

« Nous sommes d'abord très contents pour cette victoire, on a joué trois matches, on en a perdu un face à la Côte d'Ivoire mais on s'est remis sur pied pour bien préparer notre compétition parce que l'objectif, c'était de prendre confiance, c'est la raison pour laquelle on a joué ces matches », a-t-il expliqué. « Nous espérons être prêts pour jouer notre premier match lundi face au Burkina Faso et nous espérons donner le meilleur de nous-mêmes et gagner ce match », a ajouté le dernier rempart des Lionceaux camerounais.

Objectif: disputer la finale

Pour le capitaine Junior Abou Lopez, l'objectif du Cameroun est clair : « être parmi ceux qui vont jouer la finale de la Coupe d'Afrique », a-t-il déclaré, tout en appelant au soutien de ses compatriotes. « Le seul message que je peux envoyer aux camerounais, c'est, comme d'habitude, de nous soutenir, de nous encourager parce que c'est grâce à eux, à leurs encouragements, leur soutien et leurs acclamations qu'on peut faire un bon parcours ».

Les Lions Indomptables U-17 sont logés dans la poule B de la compétition, basée à Casablanca, en compagnie du Burkina Faso, de l'Egypte et de l'Afrique du Sud. Après leur entrée en compétition lundi face au Burkina Faso, ils affronteront ensuite l'Afrique du Sud le jeudi 3 avril 2025, avant de disputer leur dernier match de poule, le dimanche 6 avril contre l'Egypte.

Deux fois vainqueur du tournoi (2003 et 2019), le Cameroun espère un troisième couronnement qui ferait de lui, le pays le plus titré du continent dans cette catégorie. Son objectif sera au minimum, d'accrocher une des dix places en jeu pour la prochaine Coupe du Monde prévue du 3 au 27 novembre 2025 au Qatar.