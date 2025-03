Congo-Kinshasa: L'armée congolaise dénonce le renforcement des positions du M23/AFC et de l'armée rwandaise à Walikale

Les Forces armées de la République démocratique du Congo (FARDC), dénoncent et condamnent le renforcement des positions de l'armée rwandaise et du M23/AFC en hommes et en matériel . Les FARDC condamnent également leurs attaques contre ses militaires.

Dans un communiqué publié le jeudi 27 mars et signé par son porte-parole, l'armée regrette que cette attitude sape les efforts pour le retour de la paix dans l'Est de la RDC entrepris par la communauté internationale.

Ces actes, relève le porte-parole de l'armée, sont tout d'abord contraires aux déclarations des rebelles M23/AFC contenues dans leur communiqué 22 mars annonçant un cessez-le-feu le feu unilatéral et leur redéploiement hors du territoire de Walikale.

L'armée congolaise signale que les dernières attaques ont visé ses positions non seulement dans le territoire de Walikale au Nord-Kivu mais aussi celles du Sud-Kivu particulièrement à Mulamba et à Bulonge dans le territoire de Walungu, ainsi que dans les hauts plateaux de Minembwe, en territoire de Fizi.

Les Forces armées de la République démocratique du Congo affirment qu'elles continuent de s'inscrire dans la logique des initiatives de paix récemment menées en s'abstenant pour l'heure, de déclencher des actions offensives afin de permettre le retrait rapide des forces hostiles de Walikale comme précédemment annoncé.

L'armée déclare qu'elle demeure néanmoins plus que déterminée et mobilisée et se réserve le droit de réagir pour protéger la populations et ses biens en contrant les actes hostiles de nature à compromettre la pause des combats que les rebelles du M23-AFCf ont eux-mêmes décrétée.