Sénégal: Partenariat ONPN-Fondation PMS - L'international Sénégalais, Pape Matar Sarr s'engage à soutenir l'éducation des pupilles de la nation

L'international Sénégalais, Pape Matar Sarr, à travers sa fondation PMS s'est engagé à soutenir l'éducation des pupilles de la nation. Le natif de Thiès, a tenu cette promesse lors de la signature de convention de partenariat avec l'office nationale des pupilles de la nation dont la cérémonie a eu lieu jeudi 27 mars 2025.

« Aujourd'hui, à travers cette collaboration, mon objectif est simple, tendre la main à ceux qui en ont le plus besoin : ces enfants qui ont perdu un parent au service de notre nation, et leur offrir un avenir à la hauteur de leurs rêves », a indiqué Pape Matar Sarr.

A son avis, « Les pupilles de la nation méritent notre attention, notre engagement et notre solidarité. Ils sont l'avenir du Sénégal, et il est de notre devoir de les donner les moyens de réussite. » Donc, assure-t-il, « Ce partenariat n'est que le début d'une aventure que je veux humaine, forte et durable. »

Ainsi, « A travers la Fondation PMS, nous allons travailler aux côtés de l'ONPN pour soutenir l'éducation, l'épanouissement, et l'insertion de ces jeunes », rassure l'internationale Sénégalais, qui promet de « leur offrir des perspectives, leur donner confiance et leur rappeler que malgré les épreuves ils ne sont pas seuls. »

A titre personnel et à travers sa fondation, Pape Matar Sarr s'engage à faire de ce partenariat une véritable mission de réussite car pour lui « aider, c'est donner un sens à ce que l'on a reçu. Ensemble faisons la différence, ensemble bâtissons un avenir meilleur pour les pupilles de la nation. »

De son côté Fatima Mbengue, directrice de l'ONPN a salué la générosité et l'engagement de l'homme. Pour elle, « Pape Matar Sarr, est l'un des des footballeurs Sénégalais, une étoile montante, qui porte haut les couleurs de notre pays sur la scène internationale, qui mais au-delà de son talent, sur le terrain, prouve aujourd'hui, qu'il est aussi un homme de coeur, un modèle pour l'agence sénégalais. »

Considérant la présence de Pape Matar Sarr, à leurs côtés comme un acte puissant, elle déclare que « aujourd'hui, vous devenez un ambassadeur des pupilles de nation et un modèle sur cette rencontre, qui grâce à votre engagement peuvent retrouver l'espoir. »

« Ce partenariat que nous officialisons aujourd'hui, vient renforcer le réseau de partenariats de l'office national des pupilles de la nation, preuve que notre mobilisation de plus en plus d'acteurs engagés et influents », a-t-elle souligné avant de lancer un appel solennel au-delà de cette signature, à l'endroit de tous les coéquipiers de Pape Matar Sarr de l'équipe nationale mais également à tous les sportifs sénégalais de s'engager pour les pupilles de la nation.