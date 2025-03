Afrique: Coupe d'Afrique des Nations U-17 - Le profil de la Gambie

La Gambie aspire à retrouver la gloire de ses précédentes victoires. Double champion d'Afrique U-17 en 2005 et 2009, les Young Scorpions font leur retour à l'édition 2025 de la Coupe d'Afrique des Nations U-17 CAF TotalEnergies avec l'ambition de revivre des moments de succès.

Comment l'équipe s'est qualifiée

Troisième du tournoi UFOA A U-17, la Gambie a profité de l'élargissement du nombre d'équipes participantes pour obtenir sa qualification.

Palmarès de la Gambie à la CAN U-17

Les années 2000 ont été une période dorée pour les Young Scorpions, avec des performances exceptionnelles sur la scène continentale. En 2005, grâce à des joueurs talentueux comme Sanna Nyassi et Ousman Jallow, la Gambie décroche son premier titre continental en remportant la Coupe d'Afrique des Nations U-17. Ce succès historique marque un tournant pour le pays, qui s'impose comme une force montante dans le football africain. En 2009, l'équipe menée par Ebrima Bojang réitère l'exploit, en décrochant son deuxième titre continental, confirmant ainsi sa place parmi les grandes nations du football jeune. Ces victoires ont laissé un héritage important, inspirant de nombreuses générations de jeunes footballeurs gambiens et renforçant la réputation des Young Scorpions sur le continent.

Joueurs à suivre

● Francis Gomez (attaquant) : Connu pour sa rapidité, sa technique et son sens du but, le Gambien est doté d'une excellente vision du jeu. Il sait se positionner au bon moment pour recevoir le ballon et créer des occasions de but. Son habileté à dribbler les défenseurs et à prendre des décisions rapides sur le terrain font de lui un véritable atout offensif pour son équipe. Malgré sa jeunesse, Gomez a déjà démontré une grande maturité et une forte mentalité, caractéristiques qui lui permettent de briller dans des compétitions de haut niveau.

● Alagie Baba Leigh (attaquant) : Il est un attaquant dynamique et technique de la sélection U-17 de la Gambie. Sa capacité à s'impliquer dans le jeu offensif et à se démarquer dans la surface fait de lui un véritable danger pour les défenses adverses. Doté d'une vitesse impressionnante et d'une grande agilité, il est capable de percer les lignes défensives avec ses dribbles rapides et ses déplacements intelligents. Son instinct de buteur et sa précision dans les finitions font de lui un atout précieux pour son équipe. Avec une forte personnalité sur le terrain et une mentalité de travailleur acharné, Leigh est un joueur sur lequel la Gambie peut compter pour aller chercher de nouveaux succès sur la scène continentale.

Le sélectionneur : Yahya Manneh

Il a été nommé sélectionneur de l'équipe U-17 de la Gambie avec la mission de redonner de la splendeur à une catégorie qui a déjà marqué l'histoire en remportant deux titres continentaux en 2005 et 2009.

Doté d'une grande expérience du terrain, Manneh a su se distinguer par ses compétences techniques et son aptitude à gérer des jeunes talents. Son approche tactique repose sur une combinaison d'agressivité offensive et de discipline défensive, cherchant à offrir à ses joueurs un équilibre essentiel entre créativité et rigueur. Il place une grande importance sur la cohésion de l'équipe et l'esprit de groupe, faisant de l'unité une de ses priorités dans son projet.

Sous sa houlette, la Gambie entend renouer avec ses grandes heures et viser la consécration sur le continent. Sa passion et sa vision pour le développement des jeunes talents lui permettent d'exploiter au maximum les atouts de ses joueurs, tout en créant une équipe dynamique capable de rivaliser avec les meilleures nations africaines.

Ambitions et analyse du groupe

La Gambie a été placée dans le Groupe C, où elle affrontera un adversaire familier et deux équipes qu'elle connaît moins.

● Sénégal : Le voisin sénégalais, champion d'Afrique en titre, représente une équipe redoutable avec une histoire récente impressionnante en compétitions U-17.

● Tunisie : Un adversaire moins familier pour la Gambie, mais qui revient dans la compétition après une longue absence, avec une équipe prometteuse qui pourrait bien surprendre.

● Somalie : Une équipe en pleine progression, qui participe pour la deuxième fois à la CAN U-17, et qui entend prouver sa valeur face aux autres nations du groupe.

Un groupe relevé qui promet des matchs intenses et une compétition féroce pour se qualifier pour la phase suivante.