Afrique: Après le désistement de la Côte d'Ivoire, l'Égypte va organiser la CAN U20

La Confédération africaine de football a confirmé le désistement de la Côte pour l'organisation de la CAN U20 prévue en fin avril prochain. C'est désormais l'Égypte qui hérite de l'organisation de la compétition dans laquelle les jeunes Ivoiriens ne prendront pas part.

C'est désormais confirmé : la CAN 2025 des moins de 20 ans n'aura pas lieu comme prévu en Côte d'Ivoire fin avril. La Confédération africaine de football a confirmé jeudi 27 mars le retrait du pays des Éléphants de son organisation et l'attribution de la compétition à l'Égypte. « La Confédération africaine de football (CAF) a attribué à l'Association égyptienne de football (EFA) et au gouvernement égyptien les droits d'organisation de la Coupe d'Afrique des nations U20 CAF TotalEnergies 2025. Cela fait suite à la décision de la Fédération ivoirienne de football (FIF) et du gouvernement de Côte d'Ivoire de se retirer de l'organisation du tournoi, en raison de circonstances imprévues », a écrit la CAF dans un communiqué.

Les Éléphanteaux, à l'origine non qualifiés, mais qui avaient finalement obtenu leur ticket grâce à l'organisation à domicile, sont boutés hors du tournoi. À la grande déception de leur sélectionneur, Younès Zerdouk. « C'est un sentiment qui est mitigé parce qu'en fait, on n'était pas qualifié dès le départ. On a travaillé très dur pour saisir cette nouvelle opportunité. On a travaillé pour créer un groupe et cela cana porté ses fruits et on a commencé à créer quelque chose de magique. Après, c'est comme ça. Si le gouvernement ou l'État s'est retiré, c'est qu'ils avaient des raisons. (...) Maintenant, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut se qualifier. Il n'y aurait eu aucun souci. Il y a un peu de tristesse, pour les joueurs aussi. J'imagine leur tristesse et leur déception après ce qu'ils ont montré dans les matchs amicaux où on a trois matchs sur quatre. C'est un rêve un petit peu qui s'envole. Mais il y a d'autres rêves à aller chercher. »

Le match d'ouverture de la Coupe d'Afrique des Nations U20 2025 se jouera le dimanche 27 avril 2025 et la finale le 18 mai 2025.