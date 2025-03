Afrique Australe: Deux ministres en Afrique du Sud pour discuter de la coopération militaire entre Kinshasa et Pretoria

Du lundi 24 au jeudi 27 mars, dans un contexte de renforcement des relations bilatérales entre l'Afrique du Sud et la République Démocratique du Congo (RDC), le ministre de la Défense congolais, Guy Kabombo Muadiamvita, ainsi que la ministre des Affaires étrangères, Thérèse Kayikwamba Wagner, ont effectué une visite à Pretoria. Objectif : consolider les échanges stratégiques et techniques entre la République Démocratique du Congo (RDC) et l'Afrique du Sud, notamment dans le domaine de la défense.

Kinshasa semble chercher à établir une ligne directe avec Pretoria. « Le président veut renforcer les liens, particulièrement dans le domaine de la défense », explique un conseiller de Félix Tshisekedi. Cette visite intervient alors que la Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC) a récemment décidé d'un retrait progressif de ses troupes de la mission SAMIDRC, au sein de laquelle l'Afrique du Sud avait le plus de soldats engagés.

Aux côtés de son homologue sud-africain, la ministre des Affaires étrangères de la RDC, Thérèse Kayikwamba Wagner, rappelle l'importance de la solidarité entre Kinshasa et Pretoria. « Dans l'une des périodes les plus difficiles pour notre pays, une période qui met à l'épreuve nos relations et nos alliances, vous êtes restés fermement et indéfectiblement à nos côtés. Malgré les tragiques pertes que votre pays a subies. »

Une référence aux 14 soldats sud-africains morts au combat lors de la prise de Goma en janvier 2024. Certains d'entre eux étaient déployés dans le cadre de la mission régionale de maintien de la paix de la SADC. Depuis, l'organisation a décidé un retrait progressif des troupes au profit de plus de dialogue.

L'Afrique du Sud réaffirme son engagement

Ronald Lamola, ministre des Affaires étrangères sud-africain, a tenu à rassurer sur la poursuite de la coopération entre les deux pays : « Ce retrait ne signifie pas qu'on abandonne la RDC. La décision a été prise par un organisme multilatéral. En tant qu'Afrique du Sud, nous continuons à travailler avec la RDC au niveau bilatéral, pour approfondir nos relations sur divers aspects, qui comprennent la coopération militaire. »

La coopération militaire était au centre d'une autre rencontre entre les ministres de la Défense congolais et sud-africain. L'objectif annoncé : « renforcer les capacités de défense stratégique entre les deux pays ».