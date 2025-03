Madagascar: FMF - AGO - L'approbation des activités et du budget au programme

La plupart de toutes les parties prenantes du football malgache sont déjà sur place. L'équipe de la Fédération Malgache de Football, présidée par Alfred Randriamanampisoa et élue en octobre 2023, organise ce vendredi sa deuxième assemblée générale ordinaire, à partir de 9h30 à l'Hôtel Riarano.

On peut citer parmi les sujets à l'ordre du jour de l'assemblée, la vérification et l'approbation de la composition de l'assemblée, la présentation et l'approbation du rapport d'activités et des comptes de l'année écoulée, ainsi que la validation du rapport de l'organe de révision indépendant. Et le plus important sera l'approbation du calendrier d'activités 2025 et du budget pour l'année en cours.

La matinée d'hier a été consacrée au reboisement sur l'une des collines du sud de la localité d'Ampefy. Comme de coutume à la veille de l'assemblée, la soirée du football a réuni, hier, les membres du Comité exécutif de la fédération, les présidents et secrétaires généraux des ligues régionales, l'administration de la fédération et les partenaires.