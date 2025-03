Madagascar: Antsiranana - L'Inde promeut la pratique du yoga

Une séance spéciale de yoga a été organisée sur le terre-plein du port d'Antsiranana en marge de l'escale du patrouilleur « ICG Naksham ». L'objectif a été de sensibiliser le public sur les bienfaits de cette philosophie indienne.

En marge de l'escale du patrouilleur hauturier indien « ICG Naksham » à Antsiranana, l'ambassade de l'Inde, fidèle à sa mission de promouvoir la culture et les traditions indiennes à l'étranger, a organisé une séance spéciale de yoga sur le terre-plein du port d'Antsiranana.

L'événement a contribué à sensibiliser la population sur les bienfaits du yoga, tout en renforçant les liens culturels entre l'Inde et Madagascar.

À chaque escale de leur navire dans un port étranger, les marins indiens profitent souvent de l'occasion pour pratiquer une séance de yoga, un moment de détente et de régénération qui s'intègre profondément dans leur culture et leur mode de vie. Faisant partie intégrante des traditions spirituelles et physiques de l'Inde, le yoga est un moyen pour eux de maintenir leur bien-être physique et mental malgré les rigueurs de la vie en mer.

Selon les explications, le mot « yoga » vient du sanskrit « yuj », qui signifie « unir ». Cette discipline ne vise pas à s'échapper d'une routine stressante, mais à s'unir à son potentiel le plus élevé, à son être profond, et ainsi à affronter la vie avec sérénité et positivité. Le yoga offre donc des bienfaits non seulement physiques, mais aussi mentaux, à tous les âges.

Comme le yoga commence à se développer dans le Nord, l'événement a attiré un large public, civil et militaire, malgache et étranger, issu de différents services. La présence de l'ambassadeur de l'Inde à Madagascar, Bandaru Wilsonbabu, du commandant du « Naksham » Shatrujeet Singh et de la diaspora indienne résidant dans la ville, a été très remarquée.

Engagement

La séance se déroule généralement le matin, lorsque l'air est frais et calme, et que la mer se trouve dans un calme apaisant. C'est pourquoi l'autre mercredi de bon matin, après le lever du soleil, les participants se sont donné rendez-vous au port d'Antsiranana, tous en tenue décontractée.

Tout a débuté par une série de discours symboliques prononcés par l'ambassadeur indien et le gouverneur de Diana, Taciano Rakotomanga, qui ont mis en avant que le yoga est un symbole d'harmonie et de coopération renforcée entre les deux pays. Bref, les deux intervenants ont tous affirmé que cette manifestation reflète l'engagement de deux partenaires à promouvoir le bien-être holistique à Madagascar, et dans la région Diana en particulier.

Durant cette séance de plus d'une heure, l'atmosphère est détendue et le bruit des vagues se sont mêlés aux instructions d'un instructeur de yoga expérimenté. Elle a commencé par des respirations profondes pour se concentrer et se préparer mentalement à la pratique. Ce maître de yoga, placé sur une petite estrade devant les participants, a guidé le groupe à travers différentes postures physiques (les asanas), exercices de respiration (les pranayamas) et de méditation.

Ces postures incluent des étirements du dos, des mouvements de relaxation et des exercices de renforcement musculaire, qui aident à prévenir les douleurs et les tensions accumulées.

« J'ai eu le plaisir de participer à cette séance, car le yoga apporte des bienfaits sur ma santé physique et mentale. Il ne travaille pas uniquement l'alignement des os et des muscles, mais il renforce aussi ma spiritualité », témoigne Anatonia Randrianjafy, l'une des pratiquantes de cette discipline indienne dans la région.

Ces deux dernières années, le yoga a connu un certain engouement dans la capitale du Nord. Des clubs privés y sont déjà opérationnels pour sa pratique quotidienne.