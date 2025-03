Madagascar: Recherches océanographiques - Des élèves québécois en visite à Nosy Be

Un groupe de quinze élèves canadiens du Collège Sainte-Anne à Lachine, au Québec, a choisi Nosy Be comme destination de son voyage d'études, dans le cadre du programme DéfiMonde

La semaine dernière, un groupe de quinze élèves du collège Sainte-Anne, situé à Lachine, Québec, Canada, accompagné de leurs coachs et accompagnateurs, a séjourné à Nosy Be pour réaliser leur projet intégrateur dans le cadre de la finalisation du 5e secondaire du programme « DéfiMonde ».

Il s'agit d'une initiative qui permet aux élèves de participer à un voyage d'études afin de découvrir de nouvelles cultures, de développer des compétences en leadership et en collaboration, ainsi que d'approfondir leur compréhension du monde qui les entoure.

Axé sur l'immersion dans des environnements internationaux, ce programme peut inclure des activités éducatives variées, des échanges culturels, des visites de sites historiques ou scientifiques, de musées, de monuments ou de lieux emblématiques dans une ville ou un pays spécifique.

C'est pourquoi ces élèves québécois, âgés en moyenne de dix-sept ans, ont porté leur choix sur le Centre national de recherches océanographiques (CNRO) de Nosy Be afin de vivre des expériences enrichissantes.

Lors de cette visite, ils ont participé à un atelier-débat sur le thème

« Le changement climatique : les solutions pour agir efficacement », durant lequel chaque participant a partagé ses opinions sur le sujet. La séance a été animée par les chercheurs du CNRO, conduits par le directeur du centre, le Dr Aly Bachiry Adouhouri.

Passionnant

Ce dernier a expliqué que la participation et l'intérêt des élèves avaient été remarquables. Les idées ont été divergentes et les discussions, particulièrement riches. Chacun a pu partager sa vision du changement climatique, des défis auxquels font face les pays occidentaux et des enjeux spécifiques aux pays comme Madagascar, tout en proposant des perspectives réalistes.

La visite s'est poursuivie par une découverte du musée océanographique de Nosy Be, où les élèves ont exploré une riche collection de spécimens marins. Ce musée abrite 770 spécimens conservés, dont 137 algues et herbiers marins, 34 crustacés, 276 mollusques, 47 échinodermes, 147 poissons, un mammifère marin, deux tortues marines, 76 coraux et 35 éponges.

Sur leurs comptes Facebook, les élèves ont exprimé leur enthousiasme quant à la visite du centre, qu'ils estiment avoir « éclairé leur esprit et touché leur coeur face aux enjeux climatiques ». Pour eux, « non seulement le travail accompli par les chercheurs est passionnant, mais il est surtout essentiel », écrit notamment Victoria Mazur.

France Deblois, enseignante et coach du collège Sainte-Anne, souligne : « Quelle chance de bénéficier de l'expertise des chercheurs de Madagascar ! Je suis impressionnée par la générosité de l'équipe du CNRO, qui s'est rendue disponible pour nos élèves. Leur expertise est d'une grande richesse et contribuera fortement à la qualité du contenu de leur documentaire. »

Dans d'autres villages de l'île aux parfums, l'équipe québécoise a poursuivi son immersion au coeur des communautés malgaches. Elle y a vécu une expérience humaine forte, tirant des enseignements des échanges avec les habitants et découvrant de nouveaux enjeux locaux.