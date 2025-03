Madagascar: Diana - L'Heure de la Terre pour restaurer les mangroves

La population de Diana n'a pas manqué de participer activement à l'Heure de la Terre (Earth Hour) 2025, un événement mondial de sensibilisation à l'environnement, en éteignant ses lumières pendant l'un des derniers samedis de mars. Cette année, l'événement a eu lieu, samedi, à Ambilobe.

«Une Heure pour la Terre » est un mouvement environnemental mondial lancé par le World Wild Fondation (WWF) en 2007. Il consiste à accomplir de petits gestes en faveur de la planète en coupant les lumières, en fermant le robinet pendant qu'on se brosse les dents, en débranchant les appareils électriques non essentiels pendant une heure...Cette année, ces petits gestes n'ont pas été suivis pendant la célébration, car l'organisation estime que les habitants subissent déjà quotidiennement le manque d'eau et les coupures d'électricité.

Pendant l'événement, des milliers de personnes de toute la région se sont unis pour sensibiliser la population aux problèmes de la Nature.

À Ambilobe, une vaste campagne de reboisement régional de cinq hectares de mangroves a été organisée avec les communautés de base des cinq districts qui constituent la région, et les autorités régionales.

De son côté, le WWF Madagascar a collaboré avec une trentaine de communautés partenaires sur des stratégies d'adaptation au changement climatique dans le but de réduire les menaces humaines et climatiques et d'aider les espèces, les écosystèmes et les systèmes humaines à être mieux préparés aux changements futurs et projetés.

Enfin, la Coalition des Jeunes Namako ny Tany Diana agit au niveau régional et ses activités convergent vers l'atteinte de cet objectif. Le réseau organise une fois par an l'événement Earth Hour afin de réunir les jeunes et associations de jeunes dans l'optique d'inclure la population malgache dans la lutte contre le changement climatique.